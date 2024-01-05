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Nissan Fiyat Listesi Ocak 2024: Nissan Qashqai, e-Power, Juke ve X-Trail Güncel Fiyatlar

Nissan Fiyat Listesi Ocak 2024: Nissan Qashqai, e-Power, Juke ve X-Trail Güncel Fiyatlar

Nissan
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 12:08

2023'ün son fiyat listesinde kampanyalarla alıcılarının karşısına çıkan Nissan, yeni yılın ilk ayında fiyat artışına gitti. Japon otomotiv üreticisinin en uygun fiyatlı opsiyonu konumunda yer alan Juke modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı, 1 milyon 200 bin liranın üzerine çıktı. Peki Qashqai, Qashqai  e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? İşte Nissan'ın 2024 Ocak fiyat listesi.

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan fiyat listesi

Nissan fiyat listesi

Geçtiğimiz aylarda kredili kampanya dahilinde fiyatlarına indirime giden marka, 2024'e zamlı giriş yaptı. Aralık ayında 1 milyon 59 bin 600 liradan satışa sunulan Juke, ocak ayında 1 milyon 95 bin 100 liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Nissan Qashqai fiyat listesi Ocak 2024

Nissan Qashqai fiyat listesi Ocak 2024
www.sixt.com.tr

  • 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 1.633.100 TL 

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 1.708.400 TL 

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.829.300 TL 

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 1.958.000 TL

Nissan Juke fiyat listesi Ocak 2024

Nissan Juke fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1.095.100 TL*

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna  1.269.900 TL*

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.441.800 TL*

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 1.568.200 TL*

*Kredili kampanya fiyatıdır.

Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi Ocak 2024

Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi Ocak 2024

  • e-POWER Designpack 2.055.900 TL 

  • e-POWER Designpack Black Edition 2.077.000 TL

  • e-POWER Skypack 2.171.600 TL 

  • e-POWER Platinum Premium 2.449.700 TL

Nissan X-Trail fiyat listesi Ocak 2024

Nissan X-Trail fiyat listesi Ocak 2024

  • .5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack 2.549.500 TL 

  • 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.781.800 TL

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Nissan X-Trail e-4ORCE fiyat listesi Ocak 2024

Nissan X-Trail e-4ORCE fiyat listesi Ocak 2024

  • e-4ORCE Skypack 4x4 3.019.000 TL 

  • e-4ORCE Platinum Premium 4x4 3.289.700 TL 

  • e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4 3.335.600 TL

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