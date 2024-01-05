Nissan Fiyat Listesi Ocak 2024: Nissan Qashqai, e-Power, Juke ve X-Trail Güncel Fiyatlar

Geçtiğimiz aylarda kredili kampanya dahilinde fiyatlarına indirime giden marka, 2024'e zamlı giriş yaptı. Aralık ayında 1 milyon 59 bin 600 liradan satışa sunulan Juke, ocak ayında 1 milyon 95 bin 100 liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.