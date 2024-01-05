Nissan Fiyat Listesi Ocak 2024: Nissan Qashqai, e-Power, Juke ve X-Trail Güncel Fiyatlar
Nissan Fiyat Listesi Ocak 2024: Nissan Qashqai, e-Power, Juke ve X-Trail Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
2023'ün son fiyat listesinde kampanyalarla alıcılarının karşısına çıkan Nissan, yeni yılın ilk ayında fiyat artışına gitti. Japon otomotiv üreticisinin en uygun fiyatlı opsiyonu konumunda yer alan Juke modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı, 1 milyon 200 bin liranın üzerine çıktı. Peki Qashqai, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? İşte Nissan'ın 2024 Ocak fiyat listesi.
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Nissan fiyat listesi
Nissan Qashqai fiyat listesi Ocak 2024
Nissan Juke fiyat listesi Ocak 2024
Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi Ocak 2024
Nissan X-Trail fiyat listesi Ocak 2024
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Nissan X-Trail e-4ORCE fiyat listesi Ocak 2024
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