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MG Fiyat Listesi Ocak 2024: ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

MG Fiyat Listesi Ocak 2024: ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
04.01.2024 - 20:48

Büyük Britanya'nın otomotiv sektöründeki dev ismi MG, otomobil meraklıları için uzun süredir beklenen Ocak 2024 fiyat listesini yayınladı. Son zamanlarda sıkça adı anılan ve popülaritesi gün geçtikçe artan saygın marka, yeni ay itibariyle bazı modellerinin fiyatlarında artışa gitmeye karar verdi. Otomobil dünyasının en çok tercih edilen modelleri arasında bulunan MG4, ZS ve HS'nin güncel fiyatları merak konusu oldu. İşte, MG'nin Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG fiyat listesi

MG fiyat listesi

Aralık ayında markanın en uygun fiyatlı seçeneği konumunda yer alan ZS, 979 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Aynı model, ocak ayında 1 milyon liranın üzerine çıktı. ZS'nin başlangıç fiyatı, 1 milyon 19 bin lira oldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS fiyat listesi Ocak 2024

MG ZS fiyat listesi Ocak 2024

  • ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS 1.019.000 TL

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.199.000 TL

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.289.000 TL

  • ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa 1.749.000 TL

MG HS fiyat listesi Ocak 2024

MG HS fiyat listesi Ocak 2024

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.289.000 TL

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS 1.469.000 TL

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS 1.589.000 TL

MG MG4 fiyat listesi Ocak 2024

MG MG4 fiyat listesi Ocak 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.399.000 TL

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa 1.609.000 TL

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.369.000 TL

MG Marvel R fiyat listesi Ocak 2024

MG Marvel R fiyat listesi Ocak 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa 3.699.000 TL
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