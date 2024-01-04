MG Fiyat Listesi Ocak 2024: ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

Aralık ayında markanın en uygun fiyatlı seçeneği konumunda yer alan ZS, 979 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Aynı model, ocak ayında 1 milyon liranın üzerine çıktı. ZS'nin başlangıç fiyatı, 1 milyon 19 bin lira oldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.