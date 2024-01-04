Cupra Fiyat Listesi Ocak 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar
Cupra Fiyat Listesi Ocak 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
İspanyol otomotiv devi Seat'in alt markası olan Cupra, yeni yılın ilk fiyat listesini duyurdu. Ocak ayının başlangıcında, modellerin fiyatlarına ortalama 2 bin TL'lik bir artış yapıldı. Cupra Leon, Ateca ve Formentor'un yeni fiyatları da merak konusu oldu. İşte, 2024 Ocak ayına ait güncel Cupra fiyat listesi.
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Cupra fiyat listesi
Cupra Leon fiyat listesi Ocak 2024
Cupra Formentor fiyat listesi Ocak 2024
Cupra Ateca fiyat listesi Ocak 2024
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