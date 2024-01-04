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Cupra Fiyat Listesi Ocak 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Cupra Fiyat Listesi Ocak 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
04.01.2024 - 20:14

İspanyol otomotiv devi Seat'in alt markası olan Cupra, yeni yılın ilk fiyat listesini duyurdu. Ocak ayının başlangıcında, modellerin fiyatlarına ortalama 2 bin TL'lik bir artış yapıldı. Cupra Leon, Ateca ve Formentor'un yeni fiyatları da merak konusu oldu. İşte, 2024 Ocak ayına ait güncel Cupra fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra fiyat listesi

Cupra fiyat listesi

Yılın son aylarına indirimle giren marka, yeni açıkladığı fiyat listesinde fiyat artışına gitti. Aralık ayında 1 milyon 756 bin liradan listelenen Formentor, ocakta 1 milyon 758 bin liradan satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Cupra Leon fiyat listesi Ocak 2024

Cupra Leon fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.536.000 TL

  • VZ 2.0 TSI 300 HP DSG 3.105.000 TL

  • VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG 2.902.000 TL

Cupra Formentor fiyat listesi Ocak 2024

Cupra Formentor fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5 TSI 150 HP DSG 1.758.000 TL

  • VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 2.735.000 TL

  • VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG 3.002.000 TL

Cupra Ateca fiyat listesi Ocak 2024

Cupra Ateca fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5 TSI 150 HP DSG 1.852.000 TL

  • 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive 3.555.000 TL

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