Cupra Fiyat Listesi Ocak 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Yılın son aylarına indirimle giren marka, yeni açıkladığı fiyat listesinde fiyat artışına gitti. Aralık ayında 1 milyon 756 bin liradan listelenen Formentor, ocakta 1 milyon 758 bin liradan satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.