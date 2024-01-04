Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2024: Suzuki Swift Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatlar
Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2024: Suzuki Swift Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/tr/
Japon otomobil üreticisi Suzuki, 2024 yılının ilk fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Bir önceki aya kıyasla, otomobil modellerinin fiyatlarında bir artış gözlemlendi. Peki, bu durumda popüler Suzuki modelleri Swift, Vitara, SCross ve Jimny'nin yeni fiyatları ne oldu? İşte, Suzuki'nin 2024 Ocak ayı için belirlediği en güncel fiyat listesi.
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Suzuki fiyat listesi
Suzuki Swift fiyat listesi Ocak 2024
Suzuki Vitara fiyat listesi Ocak 2024
Suzuki S-Cross fiyat listesi Ocak 2024
Suzuki Jimny fiyat listesi Ocak 2024
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