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Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2024: Suzuki Swift Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatlar

Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2024: Suzuki Swift Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
04.01.2024 - 18:06

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 2024 yılının ilk fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Bir önceki aya kıyasla, otomobil modellerinin fiyatlarında bir artış gözlemlendi. Peki, bu durumda popüler Suzuki modelleri Swift, Vitara, SCross ve Jimny'nin yeni fiyatları ne oldu? İşte, Suzuki'nin 2024 Ocak ayı için belirlediği en güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/tr/
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Suzuki fiyat listesi

Suzuki fiyat listesi

Aralık ayında 1 milyon 98 bin liradan listelenen ve markanın en uygun fiyatlı opsiyonu konumunda bulunan Swift modeli, yeni ayda 1 milyon 128 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Suzuki Swift fiyat listesi Ocak 2024

Suzuki Swift fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.128.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.138.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.138.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.148.000 TL

Suzuki Vitara fiyat listesi Ocak 2024

Suzuki Vitara fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.424.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.440.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.536.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.552.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.566.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.582.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.678.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.694.000 TL

Suzuki S-Cross fiyat listesi Ocak 2024

Suzuki S-Cross fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.514.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.626.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.626.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.738.000 TL

Suzuki Jimny fiyat listesi Ocak 2024

Suzuki Jimny fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 1.728.000 TL

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 1.738.000 TL

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