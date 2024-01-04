BYD Türkiye Fiyat Listesi Ocak 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat

Kasım ayında Türkiye pazarına adım atan Çin'in otomobil sektöründeki dev ismi BYD, Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın şu an için satışta olan tek modeli ATTO 3'ün fiyatı da merak konusu oldu. BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Ocak 2024.