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BYD Türkiye Fiyat Listesi Ocak 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat

BYD Türkiye Fiyat Listesi Ocak 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
04.01.2024 - 19:29

Kasım ayında Türkiye pazarına adım atan Çin'in otomobil sektöründeki dev ismi BYD, Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın şu an için satışta olan tek modeli ATTO 3'ün fiyatı da merak konusu oldu. BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Ocak 2024.

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr/
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ATTO 3, kendine has çekici tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çekiyor.

ATTO 3, kendine has çekici tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çekiyor.

Elektrikli araç dünyasında iddialı bir isim olan ATTO 3, 420 kilometrelik  karma menzili  ile günlük sürüşleri keyifli hale getiriyor.

0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşarak sportif bir sürüş deneyimi sunuyor.

0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşarak sportif bir sürüş deneyimi sunuyor.

Maksimum hızı 160 km/s olan ATTO 3, şehir içindeki trafiğe kolayca ayak uydurmanızı sağlıyor.

150 kW'lik maksimum güç kapasitesiyle donatılan ATTO 3, sizi hızla ileri taşırken BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir seçenek sunuyor.

150 kW'lik maksimum güç kapasitesiyle donatılan ATTO 3, sizi hızla ileri taşırken BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir seçenek sunuyor.

Şık 18' jantları, araca modern bir görünüm katarken sürüş stabilitesini artırarak güvenliği de ön planda tutuyor.

BYD ATTO 3 fiyat listesi Ocak 2024

BYD ATTO 3 fiyat listesi Ocak 2024

Kasım ayında 1 milyon 590 bin liradan Türkiye'ye adım adan ATTO 3, yeni yılın ilk ayında zamlandı. ATTO 3, ocak ayında 1 milyon 740 bin liradan listelendi. 

  • 150kW 60.48kWh Design 1.740.000 TL
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