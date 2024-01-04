BYD Türkiye Fiyat Listesi Ocak 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat
BYD Türkiye Fiyat Listesi Ocak 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr/
Kasım ayında Türkiye pazarına adım atan Çin'in otomobil sektöründeki dev ismi BYD, Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın şu an için satışta olan tek modeli ATTO 3'ün fiyatı da merak konusu oldu. BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Ocak 2024.
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ATTO 3, kendine has çekici tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çekiyor.
0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşarak sportif bir sürüş deneyimi sunuyor.
150 kW'lik maksimum güç kapasitesiyle donatılan ATTO 3, sizi hızla ileri taşırken BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir seçenek sunuyor.
BYD ATTO 3 fiyat listesi Ocak 2024
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