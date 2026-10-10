Hindistan'da 130 Milyon Seçmenin Kaydı Silindi: Hamamböceği Protestolarında Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı
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Hindistan'da gençlerin öncülüğündeki Hamamböceği hareketi, seçim kurulu başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası için cumartesi günü başkent Yeni Delhi'de sokağa çıktı. Kentte binlerce polis ve paramiliter güç görev yaparken merkezi iş bölgesinde mobil internet askıya alındı ve onlarca metro istasyonuyla pazar kapatıldı. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı eylemler, Başbakan Narendra Modi hükümeti için son dönemin en ciddi siyasi sınamalarından biri olarak değerlendiriliyor.
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Gözaltılar protestoyu durdurmadı.
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Seçim kurulu başkanı Kumar'a istifa çağrısı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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