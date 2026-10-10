Hindistan'da 130 Milyon Seçmenin Kaydı Silindi: Hamamböceği Protestolarında Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı

Protestolar, Modi'nin iktidardaki BJP'nin avantaj sağladığı iddia edilen seçmen listesi değişikliklerine karşı düzenleniyor. Seçim Kurulu verilerine göre doğrulama sırasında yaklaşık 130 milyon kayıt listelerden çıkarıldı ve silinenler arasında 63 milyon taşınan, 30 milyon adresinde bulunamayan, 28 milyon da hayatını kaybeden seçmen yer aldı. Muhalefet, doğrulama işlemlerinin bazı eyalet seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini savunuyor.

Tartışma, Indian Express'in geçen hafta yayımladığı haberde iki seçim kurulu üyesinin listelerdeki değişiklikler konusunda Kumar ile görüş ayrılığı yaşadığının yazılmasıyla büyüdü. Kurul, kayıtların taslak liste incelemesinde belirlendiğini ve yanlışlıkla silinen seçmenlerin yeniden başvurabileceğini belirtiyor, Seçim Kurulu ve BJP ise usulsüzlük iddialarını reddediyor.

BJP, muhalefetin seçimleri kazanamadığı için yanlış bilgi yaydığını savunuyor. Kongre Partisi'nden K.C. Venugopal kısıtlamaları hükümetin kendi halkına resmen savaş açması olarak nitelerken, BJP sözcüsü Sambit Patra demokrasinin kalabalık yönetimine üstün geldiğini savundu. Sınav sorularının sızdırılması iddiaları nedeniyle eğitim bakanının birkaç ay önce istifa etmek zorunda kaldığı hatırlatılırken, 2027 başında yapılması planlanan önemli eyalet seçimleri öncesinde hükümet üzerindeki baskı artıyor.