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Hindistan'da 130 Milyon Seçmenin Kaydı Silindi: Hamamböceği Protestolarında Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı

Hindistan'da 130 Milyon Seçmenin Kaydı Silindi: Hamamböceği Protestolarında Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 18:35
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Hindistan'da gençlerin öncülüğündeki Hamamböceği hareketi, seçim kurulu başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası için cumartesi günü başkent Yeni Delhi'de sokağa çıktı. Kentte binlerce polis ve paramiliter güç görev yaparken merkezi iş bölgesinde mobil internet askıya alındı ve onlarca metro istasyonuyla pazar kapatıldı. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı eylemler, Başbakan Narendra Modi hükümeti için son dönemin en ciddi siyasi sınamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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Gözaltılar protestoyu durdurmadı.

Gözaltılar protestoyu durdurmadı.

Protestoların toplanma alanı olarak belirlenen Jantar Mantar eylem başlamadan kapatıldı, buna rağmen kentin farklı noktalarında küçük gruplar halinde gösteriler yapıldı ve göstericiler istifa çağrısı yaptı. Reuters'a göre polis göstericileri kovalayarak otobüslere bindirdi. Hareketin kurucusu ve Cockroach Janta Party lideri Abhijeet Dipke, Saurav Das ve Ashutosh Ranka, Mumbai'den gelen uçaklarının Yeni Delhi'ye inmesinin ardından gözaltına alındı. Dipke, kendisini gözaltına almaya gelen görevlilere meydan okuyarak tutuklanmaktan korkmadığını söyledi. Hareket gözaltıları otoriter bir uygulama olarak niteleyip serbest bırakılmalarını istedi ve protestoların süreceğini duyurdu. Televizyon yayınlarında eski Batı Bengal başbakanı Mamata Banerjee ile eski Delhi başbakanı Arvind Kejriwal'in de gözaltına alındığı bildirildi. Gösterileri izleyen bazı gazeteciler de kısa süreliğine gözaltına alındı, aralarında Reuters muhabirinin de bulunduğu gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı.

Seçim kurulu başkanı Kumar'a istifa çağrısı.

Seçim kurulu başkanı Kumar'a istifa çağrısı.

Protestolar, Modi'nin iktidardaki BJP'nin avantaj sağladığı iddia edilen seçmen listesi değişikliklerine karşı düzenleniyor. Seçim Kurulu verilerine göre doğrulama sırasında yaklaşık 130 milyon kayıt listelerden çıkarıldı ve silinenler arasında 63 milyon taşınan, 30 milyon adresinde bulunamayan, 28 milyon da hayatını kaybeden seçmen yer aldı. Muhalefet, doğrulama işlemlerinin bazı eyalet seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini savunuyor. 

Tartışma, Indian Express'in geçen hafta yayımladığı haberde iki seçim kurulu üyesinin listelerdeki değişiklikler konusunda Kumar ile görüş ayrılığı yaşadığının yazılmasıyla büyüdü. Kurul, kayıtların taslak liste incelemesinde belirlendiğini ve yanlışlıkla silinen seçmenlerin yeniden başvurabileceğini belirtiyor, Seçim Kurulu ve BJP ise usulsüzlük iddialarını reddediyor. 

BJP, muhalefetin seçimleri kazanamadığı için yanlış bilgi yaydığını savunuyor. Kongre Partisi'nden K.C. Venugopal kısıtlamaları hükümetin kendi halkına resmen savaş açması olarak nitelerken, BJP sözcüsü Sambit Patra demokrasinin kalabalık yönetimine üstün geldiğini savundu. Sınav sorularının sızdırılması iddiaları nedeniyle eğitim bakanının birkaç ay önce istifa etmek zorunda kaldığı hatırlatılırken, 2027 başında yapılması planlanan önemli eyalet seçimleri öncesinde hükümet üzerindeki baskı artıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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