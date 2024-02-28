Herkes Yer İçer, Hesabı Dilber Öder: Dilber'in Dinlemelere Doyamayacağı 13 Şarkı
Herkes Yer İçer, Hesabı Dilber Öder: Dilber'in Dinlemelere Doyamayacağı 13 Şarkı
Birden gündemimiz olan Dilber'in eleştireni de çook hayranı da! Sizler için son dönemde yeniden popüler olan en iyi oyun havalarını derledik :)
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1. Erkal Soner - Dilber Evin Barkın Yok Mu ?
2. Ankaralı Namık - Arabada Beş Evde On Beş
3. Ciguli - Binnaz
4. Mahmut Tuncer - Altın Dişli Hayriye
5. Dilber Ay - Tavukları Pişirmişem
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6. Oğuz Yılmaz - Çekirge
7. Ethem Yeşiltaş - Sarı Kız
8. Ankaralı İbocan - Bahçe Duvarından Aştım
9. Özkan Özcan - Hayatı Tesbih Yapmışım
10. Ankaralı Yasin - Bi de Seviyom Dedi
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11. Şaban Gürsoy - Neriman
12. Engincan - Gelene Romayı
13. Serkan Nişancı - Hıçkırık
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