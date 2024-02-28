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Herkes Yer İçer, Hesabı Dilber Öder: Dilber'in Dinlemelere Doyamayacağı 13 Şarkı

etiket Herkes Yer İçer, Hesabı Dilber Öder: Dilber'in Dinlemelere Doyamayacağı 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:02

Birden gündemimiz olan Dilber'in eleştireni de çook hayranı da! Sizler için son dönemde yeniden popüler olan en iyi oyun havalarını derledik :)

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1. Erkal Soner - Dilber Evin Barkın Yok Mu ?

2. Ankaralı Namık - Arabada Beş Evde On Beş

3. Ciguli - Binnaz

4. Mahmut Tuncer - Altın Dişli Hayriye

5. Dilber Ay - Tavukları Pişirmişem

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6. Oğuz Yılmaz - Çekirge

7. Ethem Yeşiltaş - Sarı Kız

8. Ankaralı İbocan - Bahçe Duvarından Aştım

9. Özkan Özcan - Hayatı Tesbih Yapmışım

10. Ankaralı Yasin - Bi de Seviyom Dedi

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11. Şaban Gürsoy - Neriman

12. Engincan - Gelene Romayı

13. Serkan Nişancı - Hıçkırık

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