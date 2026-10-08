Herkes New York Tatlısı Sanıyordu: Acun Ilıcalı'nın Bahsettiği Bahattin Demir, Magnolia'nın Sırrını Açıkladı!

Acun Ilıcalı soyadını vermese de 'Bahattin' dediği kişinin kim olduğu çabuk anlaşıldı. Bahattin Demir, 90'larda Kapalıçarşı'da döviz ve borsa işleriyle tanınan bir isimdi. 2008'de ilk şubesini Nişantaşı'nda açtığı Cookshop'la yeme içme sektörüne adım attı ve markayı bir kafe zincirine dönüştürdü.

Magnolia da zamanla Cookshop'un imza tatlılarından biri haline geldi. Öyle ki grubun çatısı altında bugün Magnolia Shop adında ayrı bir marka bile var.