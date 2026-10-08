Herkes New York Tatlısı Sanıyordu: Acun Ilıcalı'nın Bahsettiği Bahattin Demir, Magnolia'nın Sırrını Açıkladı!
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Acun Ilıcalı'nın 'Magnolia'yı Türkiye'ye ben getirdim' sözleri hâlâ konuşulurken hikâyenin öteki kahramanı da sessizliğini bozdu. Ünlü yapımcının sadece 'Bahattin' diye andığı arkadaşı, Cookshop'un kurucusu Bahattin Demir'den başkası değil. Demir, Ilıcalı'yı doğruladı ama üstüne bir de iddialı bir çıkış yaptı.
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Bahattin Demir, 90'larda Kapalıçarşı'nın döviz piyasasından çıkıp 2008'de Cookshop zincirini kuran isim.
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Bahattin Demir, Acun Ilıcalı'nın televizyonda anlattığı Magnolia hikâyesinin doğru olduğunu tek cümleyle onayladı.
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Bahattin Demir'e göre Magnolia artık yüzde yüz Türk tatlısı ve yeni adı da hazır.
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