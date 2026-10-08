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Herkes New York Tatlısı Sanıyordu: Acun Ilıcalı'nın Bahsettiği Bahattin Demir, Magnolia'nın Sırrını Açıkladı!

Herkes New York Tatlısı Sanıyordu: Acun Ilıcalı'nın Bahsettiği Bahattin Demir, Magnolia'nın Sırrını Açıkladı!

Acun Ilıcalı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 12:33
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Acun Ilıcalı'nın 'Magnolia'yı Türkiye'ye ben getirdim' sözleri hâlâ konuşulurken hikâyenin öteki kahramanı da sessizliğini bozdu. Ünlü yapımcının sadece 'Bahattin' diye andığı arkadaşı, Cookshop'un kurucusu Bahattin Demir'den başkası değil. Demir, Ilıcalı'yı doğruladı ama üstüne bir de iddialı bir çıkış yaptı.

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Bahattin Demir, 90'larda Kapalıçarşı'nın döviz piyasasından çıkıp 2008'de Cookshop zincirini kuran isim.

Bahattin Demir, 90'larda Kapalıçarşı'nın döviz piyasasından çıkıp 2008'de Cookshop zincirini kuran isim.

Acun Ilıcalı soyadını vermese de 'Bahattin' dediği kişinin kim olduğu çabuk anlaşıldı. Bahattin Demir, 90'larda Kapalıçarşı'da döviz ve borsa işleriyle tanınan bir isimdi. 2008'de ilk şubesini Nişantaşı'nda açtığı Cookshop'la yeme içme sektörüne adım attı ve markayı bir kafe zincirine dönüştürdü.

Magnolia da zamanla Cookshop'un imza tatlılarından biri haline geldi. Öyle ki grubun çatısı altında bugün Magnolia Shop adında ayrı bir marka bile var.

Bahattin Demir, Acun Ilıcalı'nın televizyonda anlattığı Magnolia hikâyesinin doğru olduğunu tek cümleyle onayladı.

Bahattin Demir, Acun Ilıcalı'nın televizyonda anlattığı Magnolia hikâyesinin doğru olduğunu tek cümleyle onayladı.

Peki Acun Ilıcalı ne anlatmıştı? Gel Konuşalım'a konuk olan yapımcı, kafe açmaya hazırlanan arkadaşına menüsüne koyması için bir tatlı önerdiğini söyledi. Arkadaşı da New York'a gidip Ilıcalı'nın tarif ettiği pastanede Magnolia'yı tatmış, ardından muzlu pudingi menüye eklemiş. Ilıcalı sözlerini 'Türkiye'de bu Magnolia'nın ortaya çıkıp yayılmasının tek sebebi benim' diye bağlamıştı.

Bahattin Demir de bu iddiaya itiraz etmedi: 'Türkiye'ye bir tatlı hediye ettik. Acun söyledi, ben getirdim.'

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Bahattin Demir'e göre Magnolia artık yüzde yüz Türk tatlısı ve yeni adı da hazır.

Bahattin Demir'e göre Magnolia artık yüzde yüz Türk tatlısı ve yeni adı da hazır.

Asıl bomba bundan sonra geldi. Demir'e göre tatlının fikri New York'tan gelse de bugün pastanelerde yenen Magnolia bambaşka bir lezzet: 'Dünyanın hiçbir yerinde çilekli, Nutellalı, Oreolu Magnolia yok. Magnolia diye bir tatlı yoktu. Yüzde yüz Türk tatlısıdır.'

Gerçekten de New York'taki Magnolia Bakery'nin menüsünde tatlı 'banana pudding' adıyla satılıyor, Magnolia adı pastanenin kendisinden geliyor. Cookshop ise Oreolu ve Nutellalı çeşitleri 2014'te menüsüne eklemişti.

Üstelik iş burada bitmiyor. Demir, 'Türkan olarak yeni versiyonunu çıkarıyoruz' diyerek tatlının yeni bir adla yoluna devam edeceğinin sinyalini verdi. Türkan'ın ne zaman ve nerede satışa çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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