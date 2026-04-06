article/comments
article/share
Haberler
TV
Hercai Nerede İzlenir? Netflix, Amazon ve Diğer Platformlar

Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2026 - 22:04

Mardin’in mistik atmosferinde doğan, intikamla başlayıp imkansız bir aşka dönüşen Hercai, final yapmasının üzerinden yıllar geçse de popülaritesinden hiçbir şey kaybetmedi. Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizide Miran ve Reyyan’ın hikayesi sadece Türkiye’yi değil, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar tüm dünyayı kasıp kavurdu. Peki, bu efsane diziyi bugün hangi platformlarda izleyebilirsiniz?

İster ilk kez başlayacak olun, ister en sevdiğiniz bölümleri tekrar izlemek isteyin; işte ülke ülke Hercai izleme rehberi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Hercai Türkiye’de Nerede İzlenir?

  • atv Resmi Web Sitesi: Dizinin tüm bölümlerini Full HD kalitesinde ve ücretsiz olarak atv.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

  • YouTube: 'Hercai' resmi YouTube kanalında tüm bölümler, özel sahneler ve kamera arkası görüntüleri mevcut.

  • tabii: TRT’nin uluslararası platformu üzerinden de zaman zaman erişim imkanları sunulabiliyor (Güncel kütüphaneyi kontrol etmekte fayda var).

  • Netflix/Amazon Prime Video: Şu an için dizinin Türkiye kataloğunda bu platformlarda yer almadığını belirtelim.

Hercai ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

ABD’de özellikle İspanyolca konuşan kitle arasında bir fenomen haline gelen Hercai, büyük platformlarda yer alıyor.

  • Telemundo / Peacock: NBC’nin yayın platformu olan Peacock üzerinden Telemundo aracılığıyla izlenebilir.

  • Hulu: Bazı dönemlerde 'Hercai: Love and Vengeance' ismiyle seçili bölümleriyle kütüphaneye dahil edilmektedir.

  • Amazon Prime Video: ABD mağazasında bölümler 'satın al' veya 'kirala' opsiyonuyla sunulabiliyor.

Hercai İspanya’da Nerede İzlenir?

  • Atresplayer: İspanya’nın dev yayıncısı Atresmedia’nın platformu üzerinden dizinin dublajlı versiyonlarına ulaşabilirsiniz.

  • Nova: Televizyon kanalı Nova’nın dijital arşivlerinde sık sık yer buluyor.

Hercai Arjantin, Şili ve Meksika'da Nerede İzlenir?

Latin Amerika ülkelerinde dizi 'Hercai: Amor y Venganza' adıyla yayınlanıyor.

  • Canela.TV: Ücretsiz ve yasal bir şekilde birçok Latin Amerika ülkesinde bu uygulama üzerinden izlenebiliyor.

  • HBO Max (Latin America): Bazı bölgelerde kütüphaneye dahil edildiği biliniyor.

  • Telefe (Arjantin): Arjantin’de Telefe’nin kendi dijital platformu üzerinden bölümlere ulaşılabiliyor.

Hercai İtalya’da Nerede İzlenir?

İtalya'da 'Hercai - Amore e Vendetta' adıyla büyük ilgi görüyor.

  • Discovery+ / Real Time: İtalya’da yayın haklarını elinde bulunduran bu platformlar üzerinden İtalyanca dublaj seçeneğiyle izlemek mümkün.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Hercai Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

'Zahrat Al Thulath' (Hercai Çiçeği) ismiyle bilinen dizi, Arap dünyasında sevilen yapımlardan biri arasında yer alıyor.

  • Shahid VIP: MBC Group'un sahibi olduğu, Arap dünyasının en büyük dijital platformu Shahid, Hercai'nin hem dublajlı hem de altyazılı versiyonlarını geniş bir kütüphane ile sunuyor. (Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve diğer tüm bölge ülkelerinden erişilebilir.)

  • OSN+: Bölgenin bir diğer dev yayın platformu olan OSN+, dizinin yüksek çözünürlüklü bölümlerini ve özel içeriklerini kataloğunda barındırıyor.

  • Weyyak: ZEE Entertainment'a ait bu platform, özellikle Türk dizilerini Arapça dublajla izlemek isteyenler için ücretsiz ve premium seçenekler sunan bir diğer popüler kanal.

  • YouTube (Hercai Arabic): Dizinin Arapça konuşan takipçileri için özel olarak açılmış, milyonlarca abonesi olan resmi kanallarda kısa klipler ve tam bölümler bulunabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Hercai Netflix’te var mı?

Şu an için Hercai, Netflix Türkiye veya Netflix Global kütüphanesinde yer almamaktadır. Dizinin uluslararası yayın hakları farklı yerel kanallarda ve dijital platformlarda (Shahid, Telemundo vb.) olduğu için Netflix ile bir anlaşma bulunmuyor.

2. Hercai toplam kaç bölüm?

Dizi, Türkiye'deki orijinal yayınına göre toplam 69 bölümden oluşmaktadır. Ancak yurt dışındaki platformlarda bölümlerin süresi daha kısa tutulduğu için (yaklaşık 45-50 dakika), bölüm sayısı 250’nin üzerine çıkabilmektedir.

3. Hercai dizisi hangi şehirde çekildi?

Hercai, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan, tarihi ve mistik dokusuyla büyüleyen Mardin şehrinde, özellikle de Midyat ilçesinde çekilmiştir. Dizideki meşhur konak ise bugün ziyaretçilere açık bir müze/kültür evi niteliğindedir.

4. Miran ve Reyyan gerçek hayatta sevgili mi?

Bu, yabancı hayranların en çok merak ettiği soru! Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan’ı canlandıran Ebru Şahin gerçek hayatta sevgili değillerdir. Her iki oyuncu da profesyonel iş arkadaşıdır ve kendi özel hayatlarında farklı kişilerle birliktelikleri/evlilikleri bulunmaktadır.

5. Hercai finali mutlu sonla mı bitiyor?

Spoiler vermeden söyleyelim: Miran ve Reyyan'ın 'imkansız' olarak görülen aşk hikayesi, tüm intikam ve acılara rağmen izleyiciyi tatmin edecek, duygusal bir finalle noktalanıyor. Kesinlikle izlemeye değer!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın