Her Ülkede Neredeyse Yok Satan McDonald's Vietnam'da Ne Oldu da Tutunamadı?

Fast food zincirleri dünya genelinde güçlü bir popülariteye sahip. McDonald's ve Burger King gibi dev markalar, birçok ülkede yüzlerce şubeye ulaşırken Vietnam’da beklenen ilgiyi göremedi. Peki, bu dünya devleri Vietnam’da neden başarısız oldu dersiniz? Aslında onların kültürü, bizimkinden epey farklı! İyi de nasıl? Sizi aşağıya alalım. 👇🏻

Kaynak