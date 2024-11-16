Her Ülkede Neredeyse Yok Satan McDonald's Vietnam'da Ne Oldu da Tutunamadı?
Her Ülkede Neredeyse Yok Satan McDonald's Vietnam'da Ne Oldu da Tutunamadı?
Fast food zincirleri dünya genelinde güçlü bir popülariteye sahip. McDonald's ve Burger King gibi dev markalar, birçok ülkede yüzlerce şubeye ulaşırken Vietnam’da beklenen ilgiyi göremedi. Peki, bu dünya devleri Vietnam’da neden başarısız oldu dersiniz? Aslında onların kültürü, bizimkinden epey farklı! İyi de nasıl? Sizi aşağıya alalım. 👇🏻
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McDonald’s, 2014 yılında Vietnam pazarına girdiğinde büyük bir heyecan yaratmıştı. İlk şubesine akın eden Vietnamlılar, saatlerce sırada bekleyip Big Mac almak için adeta yarıştı. Ancak yıllar geçtikçe bu coşku yerini sessizliğe bıraktı.
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Fast food zincirlerinin Vietnam’da zorlanmasının başlıca sebebi, ülkenin güçlü yerel yemek kültürü ve sokak lezzetlerine olan bağlılık.
Vietnam'da bir sokak satıcısından bir bánh mì almak, McDonald's'ta bir hamburger almaktan belki daha bile hızlı.
Ayrıca sokak tezgahlarındaki fiyatlar oldukça düşük; McDonald's veya Burger King gibi zincirlerin yiyecekleri, yerel yiyeceklere kıyasla oldukça pahalı kalıyor.
Bazı fast food zincirleri, Vietnam’da kendilerini uyarlayarak daha başarılı olabildi. Örneğin KFC, menüsüne tavuklu pilav ve karidesli burger gibi Vietnamlıların damak tadına uygun ürünler ekleyerek pazar payını artırdı.
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McDonald's ve Burger King, Vietnam pazarında tutunmak için menülerini yerel tatlara uyarlamaya çalışıyor. McDonald's’ın ızgara domuz pirzola ve yumurtalı pilav menüsü ve Burger King’in balık-risotto kombinasyonu bu uyum çabalarına örnek.
Ancak uzmanlara göre Vietnam gibi köklü bir yemek kültürüne sahip bir ülkede, fast food zincirlerinin kalıcı bir başarı yakalaması için menü uyarlamalarından çok daha fazlası gerekiyor.
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