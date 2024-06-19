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Hepimizin Hayatında En Az Bir Kere Duyduğu 15 Yalan

Hepimizin Hayatında En Az Bir Kere Duyduğu 15 Yalan

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 16:01

Bugünkü içeriğimizde sık söylenen yalanlara bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Normalden daha fazla arama aldığımız için sizi bekletmemiz gerekiyor. Lütfen hatta kalınız."

1. "Normalden daha fazla arama aldığımız için sizi bekletmemiz gerekiyor. Lütfen hatta kalınız."

'Gerçekte sadece telefonu kapatmamızı umuyorsunuz...'

2. "Şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum."

2. "Şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum."

3. "Bir gün beraber oturup tekrar konuşalım." - "Tabii, olur."

'Hiçbir zaman buluşmadılar...'

4. "Doğruları söylersen başın belaya girmeyecek."

'Kesinlikle girecek...'

5. "Şirket: Hepimiz burada bir aile gibiyiz."

5. "Şirket: Hepimiz burada bir aile gibiyiz."

'İnanan var mı?'

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6. "50 yıl çalıştıktan sonra emekli olacaksın ve hayatın çok rahat olacak."

6. "50 yıl çalıştıktan sonra emekli olacaksın ve hayatın çok rahat olacak."

'Emeklilerin aldığı maaşları kontrol eden oldu mu?'

7. "Elmaslar nadir ve çok değerli."

7. "Elmaslar nadir ve çok değerli."

'Bir aileyi çok zengin yaptıkları kesin.'

8. "5 dakikaya oradayım!"

9. "Hobilerini bir iş modeline dönüştürerek hem para kazanabilir hem de eğlenebilirsin."

9. "Hobilerini bir iş modeline dönüştürerek hem para kazanabilir hem de eğlenebilirsin."

'Aslında tam tersi. Hem hobinden keyif alamaz olacaksın hem de kazandığın paranın çok bir değeri olmayacak.'

10. "Bu kontrol sadece bir dakika sürecek."

10. "Bu kontrol sadece bir dakika sürecek."
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11. "Savaşlar... Hangi ülkeye gitsen orada savaşlar hakkında farklı konuşuyorlar ve okullarda farklı şekillerde öğretiliyor."

11. "Savaşlar... Hangi ülkeye gitsen orada savaşlar hakkında farklı konuşuyorlar ve okullarda farklı şekillerde öğretiliyor."

12. "Büyüdüğünde istediğin her şey olabilirsin!"

'Hiç sanmıyorum.'

13. "Çok çalışırsan sen de çok zengin olabilirsin."

13. "Çok çalışırsan sen de çok zengin olabilirsin."

'Çok çalarsan demek istediler galiba...'

14. "Bu aşı hiç acıtmayacak."

14. "Bu aşı hiç acıtmayacak."

'Kendini acıya hazırlasan iyi olur.'

15. "Sevdiğin işi yaparsan, bir gün bile çalışmış sayılmazsın."

15. "Sevdiğin işi yaparsan, bir gün bile çalışmış sayılmazsın."

'Hiç sanmıyorum...'

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