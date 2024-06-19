Hepimizin Hayatında En Az Bir Kere Duyduğu 15 Yalan
Hepimizin Hayatında En Az Bir Kere Duyduğu 15 Yalan
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde sık söylenen yalanlara bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Normalden daha fazla arama aldığımız için sizi bekletmemiz gerekiyor. Lütfen hatta kalınız."
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2. "Şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum."
3. "Bir gün beraber oturup tekrar konuşalım." - "Tabii, olur."
4. "Doğruları söylersen başın belaya girmeyecek."
5. "Şirket: Hepimiz burada bir aile gibiyiz."
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6. "50 yıl çalıştıktan sonra emekli olacaksın ve hayatın çok rahat olacak."
7. "Elmaslar nadir ve çok değerli."
8. "5 dakikaya oradayım!"
9. "Hobilerini bir iş modeline dönüştürerek hem para kazanabilir hem de eğlenebilirsin."
10. "Bu kontrol sadece bir dakika sürecek."
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11. "Savaşlar... Hangi ülkeye gitsen orada savaşlar hakkında farklı konuşuyorlar ve okullarda farklı şekillerde öğretiliyor."
12. "Büyüdüğünde istediğin her şey olabilirsin!"
13. "Çok çalışırsan sen de çok zengin olabilirsin."
14. "Bu aşı hiç acıtmayacak."
15. "Sevdiğin işi yaparsan, bir gün bile çalışmış sayılmazsın."
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