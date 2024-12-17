Hedef Tahtasında Savaş Lordları Var: Rapçi Lowkey'nin Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı

Lowkey, İngilizcede 'sessiz sakin takılmak' anlamına geliyor. Kahramanımız müzik piyasasına belki bu niyetle girmek istemişse de zamanla isminin anlamının aksine müzikal varoluş amacını önemli meselelere bağıra çağıra tepki göstermek olarak ortaya çıkarttı. İngiltere'de korunaklı bir ortamda yaşamını sürdürmesine rağmen nerede katliam varsa açtı ağzını yumdu gözünü... Karşısına almaktan çekinmediği kişilerse dünyanın en güçlü insaları... Karşınıza Lowkey!