Hedef Tahtasında Savaş Lordları Var: Rapçi Lowkey'nin Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı
Hedef Tahtasında Savaş Lordları Var: Rapçi Lowkey'nin Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı
Lowkey, İngilizcede 'sessiz sakin takılmak' anlamına geliyor. Kahramanımız müzik piyasasına belki bu niyetle girmek istemişse de zamanla isminin anlamının aksine müzikal varoluş amacını önemli meselelere bağıra çağıra tepki göstermek olarak ortaya çıkarttı. İngiltere'de korunaklı bir ortamda yaşamını sürdürmesine rağmen nerede katliam varsa açtı ağzını yumdu gözünü... Karşısına almaktan çekinmediği kişilerse dünyanın en güçlü insaları... Karşınıza Lowkey!
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1. Lowkey - Terrorist?
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2. Lowkey - Obama Nation
3. Lowkey - No War ft. Styles P
4. Lowkey - Palestine Will Never Die
5. Lowkey - Soundtrack To The Struggle 3
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6. Lowkey - Heroes of Human History ft. Mai Khalil
7. Lowkey - Genocide Joe
8. Lowkey - Daily Duppy
9. Lowkey - Mcdonald Trump
10. Lowkey - Voices Of The Voiceless ft. Immortal Technique
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11. Harris J & Lowkey - Hourriya
12. Lowkey – The Death Of Neoliberalism
13. Lowkey - Long Live Palestine ft. Frankie Boyle & Maverick Sabre
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