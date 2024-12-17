onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hedef Tahtasında Savaş Lordları Var: Rapçi Lowkey'nin Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı

etiket Hedef Tahtasında Savaş Lordları Var: Rapçi Lowkey'nin Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 23:41

Lowkey, İngilizcede 'sessiz sakin takılmak' anlamına geliyor. Kahramanımız müzik piyasasına belki bu niyetle girmek istemişse de zamanla isminin anlamının aksine müzikal varoluş amacını önemli meselelere bağıra çağıra tepki göstermek olarak ortaya çıkarttı. İngiltere'de korunaklı bir ortamda yaşamını sürdürmesine rağmen nerede katliam varsa açtı ağzını yumdu gözünü... Karşısına almaktan çekinmediği kişilerse dünyanın en güçlü insaları... Karşınıza Lowkey!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Lowkey - Terrorist?

2. Lowkey - Obama Nation

3. Lowkey - No War ft. Styles P

4. Lowkey - Palestine Will Never Die

5. Lowkey - Soundtrack To The Struggle 3

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Lowkey - Heroes of Human History ft. Mai Khalil

7. Lowkey - Genocide Joe

8. Lowkey - Daily Duppy

9. Lowkey - Mcdonald Trump

10. Lowkey - Voices Of The Voiceless ft. Immortal Technique

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Harris J & Lowkey - Hourriya

12. Lowkey – The Death Of Neoliberalism

13. Lowkey - Long Live Palestine ft. Frankie Boyle & Maverick Sabre

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın