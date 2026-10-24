Her Satırında Cümle Aleme Meydan Okuyan Kadın Şarkıcıların Güç Gösterisi Nitelikli Parçaları
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Bazı şarkılar vardır, dinlerken insanın omuzları kendiliğinden dikleşir. Kadınların gücünü, özgüvenini ve “Ben buradayım!” enerjisini sonuna kadar hissettiren o şarkıları bir araya getirdik.
Kulaklığı tak, sesi biraz aç; çünkü bu listede kimsenin kimseden izin aldığı yok!👇🏻
1. Beyoncé – Run the World (Girls)
2. Alicia Keys – Girl on Fire
3. Miley Cyrus – Flowers
4. Jennifer Lopez – Ain’t Your Mama
5. Sia – Unstoppable
6. Rihanna – Diamonds
7. Katy Perry – Roar
8. Christina Aguilera – Fighter
9. Adele – Woman Like Me
10. Gloria Gaynor - I Will Survive
11. Whitney Houston - I'm Every Woman
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