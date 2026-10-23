Sen tam anlamıyla enerjik, neşeli ve hayatı çabasız bir hafiflikle yaşayan bir Naive'sin! Çevrene neşe saçıyor, karmaşık durumları bile pratik ve pozitif bir yaklaşımla çözebiliyorsun. Bazen biraz naif kalabilsen de içindeki o çocuksu heves ve renkli enerji seni her zaman ortamın en sevilen insanı yapıyor.