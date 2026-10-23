Sen Hangi The Kooks Parçasısın?
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Sen bize kendini, hayatını ve sevdiklerini anlat... Biz de sana hangi The Kooks parçasının tam olarak senin için yazılmış olduğunu söyleyelim. E hazır mıyız? Hadi bakalım başlıyoruz!
1. Güneşli bir hafta sonu sabahı uyandığında ilk yapmak istediğin şey bunlardan hangisi?
2. Hayatındaki ilişkilerde senin için en önemli kavram hangisi peki?
3. Bir ortamda modun düştüğünde veya stresli hissettiğinde tepkin ne olur?
4. Bunlardan hangisi senin tarzını daha fazla yansıtıyor?
5. Hayatta seni en çok ne mutlu eder?
6. Peki hayalindeki o tatil evi hangisi?
7. Yağmurlu bir günde nasıl bir ruh haline bürünüyorsun?
8. Seni en iyi tanımlayan motto bunlardan hangisi?
Kesinlikle Naive!
Kesinlikle Seaside!
Kesinlikle She Moves in Her Own Way!
Kesinlikle You Don't Love Me!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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