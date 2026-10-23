Kafamızın İçinde Çalan Şarkıyı Neden Bir Türlü Susturamıyoruz?
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Bazen bazı şarkılar gün boyu kafamızda çalıp duruyor. Bunun neden olduğunu merak ettin mi hiç? Kafamızın içinde çalan şarkının nedenini anlattık!
Bazen bütün gün bir şarkı kafamızda çalıyor.
Müziği sadece dinlerken duymuyoruz aslında.
Şarkının tamamı değil de bir kısmı takılabiliyor.
Tabii her şarkı zihnimizde sürekli çalmıyor.
Anılarla şarkılar tetiklenebiliyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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