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Kafamızın İçinde Çalan Şarkıyı Neden Bir Türlü Susturamıyoruz?

etiket Kafamızın İçinde Çalan Şarkıyı Neden Bir Türlü Susturamıyoruz?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bazen bazı şarkılar gün boyu kafamızda çalıp duruyor. Bunun neden olduğunu merak ettin mi hiç? Kafamızın içinde çalan şarkının nedenini anlattık!

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Bazen bütün gün bir şarkı kafamızda çalıyor.

Bu genelde bizim isteğimiz dışında gerçekleşiyor. Aynı şarkı gün boyu zihnimizde çalıyor. Bunun aslında bir adı bile var!

Bu olaya earworm deniyor.

Kafamızda çalan şarkı ya da earworm denen bu durumun adı Involuntary Musical Imagery. Kafamızda isteğimiz dışında şarkı çalması anlamına geliyor yani. Bunun da birçok nedeni var elbette.

Müziği sadece dinlerken duymuyoruz aslında.

Müzik dinledikten sonra da beyin onu işlemeye devam ediyor. Yani şarkı dinlerken beynimiz melodiyi, ritmi ve sözleri işliyor. Şarkı bittikten sonra da bu süreç devam edebiliyor. O yüzden bazen o an dinlemesek de şarkı beynimizde çalmaya devam ediyor.

Tanıdık melodiler zihnimizde çalabiliyor.

Bildiğimiz şarkıların zihnimizde canlanması çok daha kolay oluyor doğal olarak. O yüzden zaten insan hep tanıdığı ve bildiği şarkıları hatırlıyor ve zihninde çalmaya devam edebiliyor.

Şarkının tamamı değil de bir kısmı takılabiliyor.

Kafamıza takılan şarkılar genelde belli bir parça oluyor. Yani zihnimizde şarkının tamamı çalmıyor. Aynı kısım genelde sürekli çalıp duruyor. Daha kolay hatırlanabilen melodisi ya da sözleri zihnimize takılıp kalıyor aslında. O yüzden sadece şarkının nakaratı mesela zihnimizde dönüp duruyor. 

Şarkıyı sürekli dinlediğimizde bu olayı daha sık yaşıyoruz.

O aralar aynı şarkıyı sürekli dinliyorsan bu durum daha çok görülüyor. Çünkü zihninde daha kalıcı oluyor. Tabii sadece senin isteyerek dinlediklerin değil. Dışarıda sürekli duyduğun şarkılar da böyle zihninde tekrar edebiliyor.

Tabii her şarkı zihnimizde sürekli çalmıyor.

Sık duyduğumuz her şarkı beynimizde sürekli çalmıyor. Bunun için beynimizin de uygun olması gerekiyor. Zihnin tamamen boş olmadığı ve işle uğraştığı anlarda dinlenilen müzik bu şekilde tekrar edebiliyor.

Anılarla şarkılar tetiklenebiliyor.

Zihnimiz anıları şarkılarla ilişkilendirebiliyor. O yüzden bir uyaranla şarkı zihnimizde yer ediyor ve o gün boyunca çalabiliyor. Zihnin şarkıyı kişi, mekan ya da bir dönemle ilişkilendirdiyse ve o gün onla ilgili bir uyarana maruz kaldıysa o şarkı gün boyu zihninde çalabiliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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