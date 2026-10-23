Kafamızın İçinde Çalan Şarkıyı Neden Bir Türlü Susturamıyoruz?

Bu genelde bizim isteğimiz dışında gerçekleşiyor. Aynı şarkı gün boyu zihnimizde çalıyor. Bunun aslında bir adı bile var!

Bu olaya earworm deniyor.

Kafamızda çalan şarkı ya da earworm denen bu durumun adı Involuntary Musical Imagery. Kafamızda isteğimiz dışında şarkı çalması anlamına geliyor yani. Bunun da birçok nedeni var elbette.