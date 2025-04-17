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Hazal Kaya Kimdir? Hazal Kaya Kaç Yaşında? Şakir Paşa Ailesi Dizisinde Oynayacağı Söylenen Hazal Kaya Kimdir?

Hazal Kaya Kimdir? Hazal Kaya Kaç Yaşında? Şakir Paşa Ailesi Dizisinde Oynayacağı Söylenen Hazal Kaya Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2025 - 23:53

Türk televizyonlarının en sevilen ve en başarılı oyuncularından biri olan Hazal Kaya, ekranlarda adını duyurduğu ilk günden itibaren pek çok projede gösterdiği performansıyla büyük beğeni topladı. Genç yaşına rağmen birçok fenomen diziye imza atan Kaya, Aşk-ı MemnuAdını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye gibi unutulmaz yapımların başrol oyuncusu olarak kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Hazal Kaya, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip. 

Peki, Hazal Kaya kimdir, nereli ve nasıl bir kariyere sahip? Gelin, oyuncunun hayatına ve hakkında merak edilen detaylara birlikte göz atalım.

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Hazal Kaya Kimdir?

Hazal Kaya Kimdir?

Türk televizyon ve sinemasının önde gelen oyuncularından Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Leyla Hazal Kaya olan sanatçı, İstanbul'un Balat semtinde büyümüştür. Annesi ve babası avukat olan Kaya, Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınmış, Adını Feriha Koydum dizisiyle büyük bir popülarite yakalamıştır.

Hazal Kaya Kaç Yaşında?

Hazal Kaya Kaç Yaşında?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.​ Hazal Kaya Terazi burcudur.

Hazal Kaya Nereli?

Hazal Kaya Nereli?

Hazal KayaKonya doğumludur. Ancak çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'un Balat semtinde geçirmiştir.

Hazal Kaya'nın Kariyer Başlangıcı

Hazal Kaya'nın Kariyer Başlangıcı

Hazal Kaya'nın oyunculuk kariyeri, 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer almasıyla başlamıştır.2007 yılında Genco dizisinde başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2008 yılında ise Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Ardından Adını Feriha Koydum dizisindeki Feriha karakteriyle hafızalara yerleşmiştir.

Hazal Kaya'nın Özel Hayatı

Hazal Kaya'nın Özel Hayatı

Güzelliği ve yeteneğiyle ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Hazal Kaya, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Hazal Kaya, 2019 yılında başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi, 2023 yılında ise kızı Süreyya Leyla’yı kucağına aldı. Hem anne hem de oyuncu kimliğiyle dikkat çeken Kaya, ailesiyle kurduğu sıcak ve samimi hayatıyla takipçilerine ilham vermeye devam ediyor. Sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da bu özel anları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Hazal Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Hazal Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Sansasyonel biri olmadan da işimi yapabiliyorum. Bunu nasıl başarıyorum, ben de bilmiyorum. Sektör oldukça hoyrat. Sansasyonel olmasak da 'mış' gibi olabiliyor, çoğu zaman. Ama zamanla öğreniyoruz. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yaptım.'

  • 'Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun?' diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz.'

  • 'Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim.'

  • 'Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum. 'İmdat' dediğim, çare bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık.

Hazal Kaya'nın Yer Aldığı Diziler

Hazal Kaya'nın Yer Aldığı Diziler

  • Sıla (2006) – Berrin

  • Taşların Sırrı (2006) – Bengü

  • Acemi Cadı (2006) – Pelin

  • Genco (2007–2008) – Özge 

  • Aşk-ı Memnu (2008–2010) – Nihal Ziyagil

  • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010) – Berna Ç. 

  • Adını Feriha Koydum (2011–2012) – Feriha Yılmaz

  • Son Yaz: Balkanlar 1912 (2012–2013) – Emine

  • A.Ş.K. (2013) – Azra Özak

  • Maral: En Güzel Hikayem (2015) – Maral Erdem

  • Bizim Hikaye (2017–2019) – Filiz Elibol

  • Menajerimi Ara (2020) – Kendisi 

  • Misafir (2021) – Güneş 

  • Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022–2024) – Esra / Peride

Hazal Kaya'nın Yer Aldığı Filmler

Hazal Kaya'nın Yer Aldığı Filmler

  • Çalgı Çengi (2011) – Depoya gelen genç kız

  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) – Berna Ç. 

  • Ay Büyürken Uyuyamam (2011) – Hülya 

  • Bu Son Olsun (2012) – Lâle

  • Mavi Dalga (2013) – Arzu 

  • İtirazım Var (2014) – Zeynep Bulut 

  • Kırık Kalpler Bankası (2015) – Aslım

  • Benden Ne Olur? (2022) – Sertab Bal

Hazal Kaya'nın Güncel Projeleri

Hazal Kaya'nın Güncel Projeleri

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye gibi fenomen dizilerle adından sıkça söz ettiren Hazal Kaya, dört yıl aradan sonra televizyon ekranlarına Şakir Paşa Ailesi dizisiyle dönüyor. Son olarak 2021 yılında ömrü yalnızca beş bölüm süren Misafir dizisinde yer alan Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinde Aliye Berger karakterine hayat verecek. Ayrıca, Hazal Kaya, 2022 yılında Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde de Esra karakterini canlandırmıştı.

Hazal Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

Hazal Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

2010

  • Kavram Olimpiyatları Ödülleri: Yılın Genç Yeteneği (Kazandı)

2011

  • Ayaklıgazete.com Ödülleri: En Güzel Kadın ve Erkek Oyuncuları (Kazandı)

  • Dizifilm.com Oscarları: En İyi Drama Kadın Oyuncusu (Kazandı)

2012

  • Sosyalmedya.cc Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • Eniyiyisec.com Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • Bakmoda.com Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

2013

  • Sayidaty Arap Dergisi: En İyi Türk Kadın Yıldızı (Kazandı)

  • Sizcene.com Ödülleri: Türkiye'nin En Güzel Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)

  • Magazincity.com Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)

2014

  • The Medal of Excellence for the Most Influential Figures in the World Ödülleri: Mükemmellik Madalyası (Kazandı)

  • Top 33 Of The Most Beautiful Women On TV Ödülleri: Nefes Kesen Kadınlar (Kazandı)

2015

  • Lebanon Awards Ödülleri: En İyi Sanatçı (Kazandı)

2017

2019

  • Latina Turkish Awards Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • Latina Turkish Awards Ödülleri: En İyi Dizi Çifti (Hazal Kaya & Burak Deniz) (Kazandı)

  • - İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncu (Kazandı)

  • İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

2022

  • Yeditepe Üniversitesi 10. Dilek Ödülleri: En İyi Kadın Sinema Oyuncusu (Kazandı)

2023

  • KızlarSoruyor: Yılın Sembol Annesi (Kazandı)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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