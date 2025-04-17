Hazal Kaya Kimdir? Hazal Kaya Kaç Yaşında? Şakir Paşa Ailesi Dizisinde Oynayacağı Söylenen Hazal Kaya Kimdir?

Türk televizyonlarının en sevilen ve en başarılı oyuncularından biri olan Hazal Kaya, ekranlarda adını duyurduğu ilk günden itibaren pek çok projede gösterdiği performansıyla büyük beğeni topladı. Genç yaşına rağmen birçok fenomen diziye imza atan Kaya, Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye gibi unutulmaz yapımların başrol oyuncusu olarak kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Hazal Kaya, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Peki, Hazal Kaya kimdir, nereli ve nasıl bir kariyere sahip? Gelin, oyuncunun hayatına ve hakkında merak edilen detaylara birlikte göz atalım.