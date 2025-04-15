Sinem Ünsal Kimdir? Uzak Şehir Dizisinin Alya'sı Kimdir?

1993 doğumlu olan güzel oyuncu, 31 yaşında. 21 Haziran günü doğan oyuncu İkizler burcu. Sinem Ünsal'ın boyu 1.69 metre, kilosu ise 54 kilogram olarak biliniyor.

Sinem Ünsal’ın ailesi hakkında bilinenlere göre, babası Azerbaycan Türkü, annesi ise Çerkes kökenlidir. Ayrıca, Sinem Ünsal’ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi bulunuyor. Gizem Ünsal, 1990 yılında İstanbul’da doğmuş ve 2017 yılından itibaren tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer almıştır. Rol aldığı yapımlar arasında “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Yarım Kalan Aşklar” ve “Bir Küçük Gün Işığı” gibi diziler bulunmaktadır.

Sinem ve Gizem Ünsal kardeşler, hem fiziksel benzerlikleriyle hem de oyunculuk kariyerlerindeki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyorlar.