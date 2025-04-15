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Sinem Ünsal Kimdir? Uzak Şehir Dizisinin Alya'sı Kimdir?

Sinem Ünsal Kimdir? Uzak Şehir Dizisinin Alya'sı Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 00:24

Sinem Ünsal, güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri! “Mucize Doktor” dizisiyle gönüllere taht kuran, şimdi ise “Uzak Şehir” dizisinde Alya karakteriyle karşımıza çıkan başarılı oyuncunun hayatı merak konusu. Dizideki rol arkadaşı Ozan Akbaba'yla son yılların en sevilen işlerinden birine imza atan ikili sosyal medyanın da en sevilen dizi çiftlerinden biri haline geldi. İşte Sinem Ünsal hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey!

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Sinem Ünsal Kimdir?

Sinem Ünsal Kimdir?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu Türk oyuncudur. İzmir’in Foça ilçesinde dünyaya gelmiştir. Azeri kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin kızıdır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunu olan Ünsal, oyunculuk kariyerine 2017 yılında başlamıştır.

Sinem Ünsal Kaç Yaşında?

Sinem Ünsal Kaç Yaşında?

1993 doğumlu olan güzel oyuncu, 31 yaşında. 21 Haziran günü doğan oyuncu İkizler burcu. Sinem Ünsal'ın boyu 1.69 metre, kilosu ise 54 kilogram olarak biliniyor.

Sinem Ünsal’ın ailesi hakkında bilinenlere göre, babası Azerbaycan Türkü, annesi ise Çerkes kökenlidir. Ayrıca, Sinem Ünsal’ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi bulunuyor. Gizem Ünsal, 1990 yılında İstanbul’da doğmuş ve 2017 yılından itibaren tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer almıştır. Rol aldığı yapımlar arasında “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Yarım Kalan Aşklar” ve “Bir Küçük Gün Işığı” gibi diziler bulunmaktadır.  

Sinem ve Gizem Ünsal kardeşler, hem fiziksel benzerlikleriyle hem de oyunculuk kariyerlerindeki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyorlar.

Sinem Ünsal Nereli?

Sinem Ünsal Nereli?

Sinem Ünsal aslen İzmirli. Foça’da doğmuş, lise eğitimini Manisa’da tamamlamıştır.

Sinem Ünsal'ın Kariyer Başlangıcı

Sinem Ünsal'ın Kariyer Başlangıcı

Oyunculuğa 2017 yılında “Çoban Yıldızı” dizisindeki Güneş karakteriyle adım attı. Ardından “Siyah Beyaz Aşk” ve “Kızım” dizileriyle ekran tecrübesini pekiştirdi. Asıl çıkışını ise 2019 yılında başladığı “Mucize Doktor” dizisindeki Nazlı karakteriyle yaptı.

Sinem Ünsal'ın Özel Hayatı

Sinem Ünsal'ın Özel Hayatı

Sinem Ünsal Kıvanç Kılınç ile dört yıl süren bir birliktelik yaşamıştı.

'Gizli Saklı' dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizideki rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Günümüzde özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu son olarak kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile aşkını duyurmuştu. İkilinin bir reklam organizasyonu sırasında tanıştıkları söylenen iddialar arasında yer alıyor.

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Sinem Ünsal'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Sinem Ünsal'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Güzellik değil, disiplin sürdürülebilir başarı getirir. diyen isim tiyatro sahnesini “kendini yeniden yaratma alanı” olarak gördüğünü söylemişti.

  • 'Dönem dönem yenilediğim bir listedir. Planlıyım, programlıyım, ne istediğimi bilirim. Disiplinliyim. Çocukluğumdan beri yapmaktan asla vazgeçmediğim şey hayal etmek. Oyunculuk da çocukluk hayalimdi. İstedim, çalıştım, azmettim ve oldu.'

  • 'Çok duygusal biriyim ama bunu bildiğim için de her zaman mantıklı kararlar vermeye çalışıyorum. Günün sonunda hangisiyle karar verdiğimi ben de anlamıyorum açıkçası. Ama tabii merkezimden ayrılmamaya çalışıyorum yani. Esas hedefim neydi? Yapmak istediğim neydi? O artık karar vermem gereken konu her neyse. Böyle kendimi merkeze alıp düşünmeye çalışıyorum. Günün sonunda mantığım duygularım birbirine karışmış oluyor ve hangisiyle karar verdiğimi bilmiyorum.'

Sinem Ünsal’ın Yer Aldığı Diziler

Sinem Ünsal’ın Yer Aldığı Diziler

  • Çoban Yıldızı (2017) – Güneş

  • Siyah Beyaz Aşk (2017-2018) – Gülsüm Aslan

  • Kızım (2018-2019) – Sevgi Günay

  • Mucize Doktor (2019-2021) – Nazlı Gülengül

  • Elbet Bir Gün(2021)- Feride Gizem Kılıçlı  

  • Gizli Saklı(2022) -Naz Arıca/Yaz Güneş 

  • Uzak Şehir (2024) – Alya Albora

Sinem Ünsal’ın Yer Aldığı Filmler

Sinem Ünsal’ın Yer Aldığı Filmler

Şu an için sinema filmi projesi bulunmuyor. Ancak tiyatro alanında oldukça aktif.

Sinem Ünsal’ın Yer Aldığı Tiyatro Oyunları

  • Raif ile Letafet (2019)

  • Yönetmen: Mehmet Ergen

  • Konu: Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” romanından esinlenen bu oyunda duygusal bir aşk hikayesi sahneleniyor.

  • Çin’den Mektup (2021)

  • Konu: Aile bağlarını, toplum baskısını ve bireysel mücadeleleri konu alan bir oyun.

  • Aydınlıkevler (2022–2024)

  • Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

  • Yazan: Yılmaz Erdoğan

  • Sinem Ünsal, bu tiyatroda başrolde yer aldı. Politik taşlamalar içeren ve nostalji dolu bir aile komedisi.

Sinem Ünsal’ın Güncel Projeleri

Sinem Ünsal’ın Güncel Projeleri

2024 yılında yayın hayatına başlayan “Uzak Şehir” dizisinde Alya Albora karakterine hayat veriyor. Dizi, izleyiciden yoğun ilgi görmekte ve sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Sinem Ünsal’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Sinem Ünsal’ın Ödülleri ve Adaylıkları

2020- Eğitim Bilimleri Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

Genç Yetenek kategorisinde 2019 – Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde aday gösterildi. 

2019 – 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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