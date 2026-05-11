Hayvanlar Rahat Çiftleşsin Diye 1.8 Milyon Liraya Özel Alt Geçit Yapıldı: Ölümler Neredeyse Sıfıra İndi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 08:25 Son Güncelleme: 11.05.2026 - 08:26

ABD’nin Suffolk bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki kurbağalar için inşa edilen özel alt geçit, bölgedeki hayvan ölümlerini durma noktasına getirdi. 40 bin dolar yatırımla tamamlanan proje sayesinde doğa harikası canlılar, trafiğe takılmadan güvenli bir şekilde göç ederek nesillerini sürdürme şansı yakaladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde, yaban hayatını korumak adına çevre dünyasına örnek olacak bir projeye imza atıldı.

Özellikle bahar aylarında çiftleşmek ve göç etmek için yola koyulan ancak araçların altında kalarak hayatını kaybeden kurbağa türlerini kurtarmak için 40 bin dolarlık bir tünel inşa edildi. Brookhaven Karayolu Müdürlüğü tarafından yönetilen ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma, son aşamada kurulan özel bariyer sistemiyle tam kapasite çalışmaya başladı.

Hizmete giren bu sistemde yol kenarına yerleştirilen dayanıklı alüminyum çitler, hayvanların tehlikeli otoyola çıkmasını fiziksel olarak engelliyor. Bariyerlere çarpan kurbağalar, doğal bir yönlendirmeyle yer altındaki tünellere ulaşıyor ve karşı taraftaki sulak alanlara güvenle geçiş yapabiliyor. Proje hayata geçmeden önce yapılan incelemelerde, göletlerin kurumasıyla yer değiştirmek zorunda kalan odun ve ağaç kurbağalarının, trafik yoğunluğu nedeniyle toplu halde can verdiği tespit edilmişti.

Süreci yakından takip eden çevre uzmanları, yapılan yatırımın ardından bölgedeki ekolojik tablonun tamamen değiştiğini ifade ediyor.

Analistlerin paylaştığı son verilere göre, alt geçidin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kurbağa ölümleri neredeyse tamamen sona erdi ve türlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. 

Tasarım aşamasında insanların sahillere ulaşmak için kullandığı yaya alt geçitlerinden esinlenilen bu tünel, sadece basit bir yol geçişi değil; bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları gibi hassas türlerin hayata tutunmasını sağlayan kritik bir yaşam koridoru olarak görülüyor. Yetkililer, ekosistemin dengesini koruyan bu tür altyapı çalışmalarının gelecekte doğayı koruma stratejilerinde daha fazla yer alacağını vurguluyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
