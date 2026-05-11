Hayvanlar Rahat Çiftleşsin Diye 1.8 Milyon Liraya Özel Alt Geçit Yapıldı: Ölümler Neredeyse Sıfıra İndi

Özellikle bahar aylarında çiftleşmek ve göç etmek için yola koyulan ancak araçların altında kalarak hayatını kaybeden kurbağa türlerini kurtarmak için 40 bin dolarlık bir tünel inşa edildi. Brookhaven Karayolu Müdürlüğü tarafından yönetilen ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma, son aşamada kurulan özel bariyer sistemiyle tam kapasite çalışmaya başladı.

Hizmete giren bu sistemde yol kenarına yerleştirilen dayanıklı alüminyum çitler, hayvanların tehlikeli otoyola çıkmasını fiziksel olarak engelliyor. Bariyerlere çarpan kurbağalar, doğal bir yönlendirmeyle yer altındaki tünellere ulaşıyor ve karşı taraftaki sulak alanlara güvenle geçiş yapabiliyor. Proje hayata geçmeden önce yapılan incelemelerde, göletlerin kurumasıyla yer değiştirmek zorunda kalan odun ve ağaç kurbağalarının, trafik yoğunluğu nedeniyle toplu halde can verdiği tespit edilmişti.