Hayatına Devam Etmeye Çalışan Depremzedeleri Zorbalayanları Görünce İnsanlığınızdan Utanacaksınız!
Hayatına Devam Etmeye Çalışan Depremzedeleri Zorbalayanları Görünce İnsanlığınızdan Utanacaksınız!
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce insan hayatını, evini, işini ve hayvan dostlarını kaybetmişti. Milyonlarca insanın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği bu depremlerin ardından depremzedelere yapılan zorbalıkları görünce insanlığınızdan utanacaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve milyonlarca insanı etkileyen depremler hepimizi yasa boğmuştu.
Depremin üzerinden 1 yıldan uzun süre geçmesine rağmen insanların büyük bir kısmı konteynerlarda hayatlarını sürdürme çabalarına devam ediyorlar.
Deprem sonrası evini kaybeden bir TikTok kullanıcısı depremzede, yaptığı paylaşımda konteynerda kullandığı elektrik süpürgesi sebebiyle zorbalığa uğradığını dile getirdi.
1. Bu paylaşımın ardından X'de pek çok depremzede uğradığı zorbalığı paylaşarak insanlığımızdan utandırdı.
2. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
3. 👇
4. 👇
5. 👇
devamı...
6. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
11. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
12. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda