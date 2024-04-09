Hayatına Devam Etmeye Çalışan Depremzedeleri Zorbalayanları Görünce İnsanlığınızdan Utanacaksınız!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce insan hayatını, evini, işini ve hayvan dostlarını kaybetmişti. Milyonlarca insanın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği bu depremlerin ardından depremzedelere yapılan zorbalıkları görünce insanlığınızdan utanacaksınız!