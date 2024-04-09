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Hayatına Devam Etmeye Çalışan Depremzedeleri Zorbalayanları Görünce İnsanlığınızdan Utanacaksınız!

Hayatına Devam Etmeye Çalışan Depremzedeleri Zorbalayanları Görünce İnsanlığınızdan Utanacaksınız!

themyscira - Misafir Editör
09.04.2024 - 17:36

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce insan hayatını, evini, işini ve hayvan dostlarını kaybetmişti. Milyonlarca insanın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği bu depremlerin ardından depremzedelere yapılan zorbalıkları görünce insanlığınızdan utanacaksınız!

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6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve milyonlarca insanı etkileyen depremler hepimizi yasa boğmuştu.

6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve milyonlarca insanı etkileyen depremler hepimizi yasa boğmuştu.

Depremin üzerinden 1 yıldan uzun süre geçmesine rağmen insanların büyük bir kısmı konteynerlarda hayatlarını sürdürme çabalarına devam ediyorlar.

Depremin üzerinden 1 yıldan uzun süre geçmesine rağmen insanların büyük bir kısmı konteynerlarda hayatlarını sürdürme çabalarına devam ediyorlar.

Deprem sonrası evini kaybeden bir TikTok kullanıcısı depremzede, yaptığı paylaşımda konteynerda kullandığı elektrik süpürgesi sebebiyle zorbalığa uğradığını dile getirdi.

Deprem sonrası evini kaybeden bir TikTok kullanıcısı depremzede, yaptığı paylaşımda konteynerda kullandığı elektrik süpürgesi sebebiyle zorbalığa uğradığını dile getirdi.

1. Bu paylaşımın ardından X'de pek çok depremzede uğradığı zorbalığı paylaşarak insanlığımızdan utandırdı.

1. Bu paylaşımın ardından X'de pek çok depremzede uğradığı zorbalığı paylaşarak insanlığımızdan utandırdı.
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