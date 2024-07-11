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Havada Aşk Kokusu Var: Aşık Olmasan Bile Dinlerken Aşkı Hissettiren 10 Şarkı

etiket Havada Aşk Kokusu Var: Aşık Olmasan Bile Dinlerken Aşkı Hissettiren 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:06

Bazen aşkı hissetmek için aşık olmanıza hiç gerek yok. Zaten şarkılar bize aşkı yeteri kadar anlatıyorlar! Aşkın içindeki heyecanı, tutkuyu ve sevgiyi bu şarkılarda bulabilirsiniz. ❤️

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1. Maxwell - Fortunate

2. Anthony Hamilton - Charlene

3. Xscape - Who Can I Run To

4. Hylan Starr - Power of a Woman

5. TA Thomas - Risky

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6. Alexia Jayy - Dilemma

7. Ginuwine - Differences

8. Jagged Edge - Walked Outta Heaven

9. They Don`t Know - Jon B

10. Avant - Read Your Mind

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