Havada Aşk Kokusu Var: Aşık Olmasan Bile Dinlerken Aşkı Hissettiren 10 Şarkı
Havada Aşk Kokusu Var: Aşık Olmasan Bile Dinlerken Aşkı Hissettiren 10 Şarkı
Bazen aşkı hissetmek için aşık olmanıza hiç gerek yok. Zaten şarkılar bize aşkı yeteri kadar anlatıyorlar! Aşkın içindeki heyecanı, tutkuyu ve sevgiyi bu şarkılarda bulabilirsiniz. ❤️
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1. Maxwell - Fortunate
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2. Anthony Hamilton - Charlene
3. Xscape - Who Can I Run To
4. Hylan Starr - Power of a Woman
5. TA Thomas - Risky
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