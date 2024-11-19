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Havacılık Tarihinin En İlginç Olaylarından: Gizlice Taşınan Timsah Yüzünden Gerçekleşen Uçak Kazası

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Havacılık Tarihinin En İlginç Olaylarından: Gizlice Taşınan Timsah Yüzünden Gerçekleşen Uçak Kazası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 18:39

Küçük bir yolcu uçağında yaşanan olay, 'Uçakta daha ne kadar garip şeyler olabilir ki?' sorusunu akıllara getirdi. Peki ya gerçekten bir timsahın yol açtığı kargaşanın bir uçağı düşürebileceğini düşünür müydünüz? Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bu trajik olay, korku ve kaosun uçağı nasıl felakete sürükleyebileceğinin en trajik örneği oldu. Peki nasıl gerçekleşti dersiniz? Sizi aşağıya alalım 👇🏻

2010 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir iç hat uçuşunda, bir yolcunun spor çantasına gizlediği timsah uçağın inişe geçtiği sırada kaçtı.

2010 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir iç hat uçuşunda, bir yolcunun spor çantasına gizlediği timsah uçağın inişe geçtiği sırada kaçtı.

Timsahın varlığını fark eden diğer yolcular ve kabin ekibi paniğe kapılarak kokpite doğru yöneldi. Bu ani hareketlenme, uçağın dengesinin bozulmasına yol açtı.

Timsahın varlığını fark eden diğer yolcular ve kabin ekibi paniğe kapılarak kokpite doğru yöneldi. Bu ani hareketlenme, uçağın dengesinin bozulmasına yol açtı.

Çek yapımı Let L-410 Turbolet tipi uçak, başkent Kinşasa’dan Bandundu bölgesine rutin bir uçuş gerçekleştiriyordu.

Çek yapımı Let L-410 Turbolet tipi uçak, başkent Kinşasa’dan Bandundu bölgesine rutin bir uçuş gerçekleştiriyordu.

Ancak iniş sırasında meydana gelen bu beklenmedik olay, pilot Danny Philemotte ve yardımcı pilot Chris Wilson’ın kontrol çabalarına rağmen uçağın düşmesine sebep oldu.

Ancak iniş sırasında meydana gelen bu beklenmedik olay, pilot Danny Philemotte ve yardımcı pilot Chris Wilson’ın kontrol çabalarına rağmen uçağın düşmesine sebep oldu.

Rapora göre, yolcular ve kabin görevlisi timsahı fark ettiklerinde panik içinde hareketlenerek uçağın ağırlık merkezini bozdu. Uçak, yüzlerce metre kala bir eve çarparak yere çakıldı.

Rapora göre, yolcular ve kabin görevlisi timsahı fark ettiklerinde panik içinde hareketlenerek uçağın ağırlık merkezini bozdu. Uçak, yüzlerce metre kala bir eve çarparak yere çakıldı.

Şans eseri evdeki insanlar dışarıdaydı ancak uçakta bulunan 20 kişiden yalnızca biri hayatta kaldı. Timsah ise kazadan sağ kurtuldu ancak kısa süre sonra öldürüldü.

Şans eseri evdeki insanlar dışarıdaydı ancak uçakta bulunan 20 kişiden yalnızca biri hayatta kaldı. Timsah ise kazadan sağ kurtuldu ancak kısa süre sonra öldürüldü.

Kazadan sağ kurtulan kişinin ifadelerine göre, timsahı taşıyan yolcu, bu hayvanı satmayı planlıyordu. Ancak bu yasa dışı plan sadece kendi hayatına değil, uçaktaki herkesin hayatına mal oldu.

Kazadan sağ kurtulan kişinin ifadelerine göre, timsahı taşıyan yolcu, bu hayvanı satmayı planlıyordu. Ancak bu yasa dışı plan sadece kendi hayatına değil, uçaktaki herkesin hayatına mal oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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