Havacılık Tarihinin En İlginç Olaylarından: Gizlice Taşınan Timsah Yüzünden Gerçekleşen Uçak Kazası

Küçük bir yolcu uçağında yaşanan olay, 'Uçakta daha ne kadar garip şeyler olabilir ki?' sorusunu akıllara getirdi. Peki ya gerçekten bir timsahın yol açtığı kargaşanın bir uçağı düşürebileceğini düşünür müydünüz? Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bu trajik olay, korku ve kaosun uçağı nasıl felakete sürükleyebileceğinin en trajik örneği oldu. Peki nasıl gerçekleşti dersiniz? Sizi aşağıya alalım 👇🏻