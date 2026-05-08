article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hava Durumu Yayınlandı: Meteoroloji'den Beklenen 7 Günlük Açıklama Geldi

Hava Durumu Yayınlandı: Meteoroloji'den Beklenen 7 Günlük Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 17:54

Bahar yüzünü iyice göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden milyonları ilgilendiren yeni hafta raporu geldi. 9 Mayıs - 15 Mayıs tarihlerini kapsayan tahminlere göre Türkiye genelinde hava durumu ikiye bölünüyor: Bir yanda mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, diğer yanda ise gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9-15 Mayıs hava durum tahminini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9-15 Mayıs hava durum tahminini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerinde termometreler yükselişe geçiyor. Hava sıcaklıklarının bu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise bahar değerlerinde kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 30 derece sınırına dayanması bekleniyor.

Sıcaklık artışına rağmen yağışlı hava dalgası etkisini tamamen yitirmiyor. Hafta başında İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ankara, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren (Çarşamba ve Perşembe) Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerine doğru kayacağı görülüyor.

Hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu nasıl olacak?

Hafta Sonu: Batı ve güney güneşli, iç kesimler yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Pazartesi ve Salı: Sıcaklıklar artışını sürdürüyor. İstanbul ve çevresinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim.

Hafta Ortası: Yağışlı hava Doğu'ya ilerliyor, batıda ise güneşli ve sıcak bir hava etkili olmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın