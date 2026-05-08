Hava Durumu Yayınlandı: Meteoroloji'den Beklenen 7 Günlük Açıklama Geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerinde termometreler yükselişe geçiyor. Hava sıcaklıklarının bu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise bahar değerlerinde kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 30 derece sınırına dayanması bekleniyor.

Sıcaklık artışına rağmen yağışlı hava dalgası etkisini tamamen yitirmiyor. Hafta başında İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ankara, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren (Çarşamba ve Perşembe) Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerine doğru kayacağı görülüyor.