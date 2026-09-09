Sahilde Çekirdek Yiyerek Kabukları Yere Attı: Kesilen Ceza 8 Bin 687 TL!

Vatandaşların bıraktığı atıklarla dolan sahildeki oturma grubu, hemen temizlenmek yerine kırmızı-beyaz şeritle çevrildi; çevresine de belediye logolu üç tabela dikildi. Tabelalarda 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın' ifadeleri yer aldı.

Masanın üzerindeki poşetler, kutular ve çevreye savrulmuş atıklar bir hafta boyunca olduğu gibi bırakıldı. Deniz manzarasının tam karşısındaki alan, sahili kullananların günlerce önünden geçtiği bir 'sergi' hâline geldi.

Belediye, çalışmayı çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğini duyurdu.