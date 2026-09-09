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Sahilde Çekirdek Yiyerek Kabukları Yere Attı: Kesilen Ceza 8 Bin 687 TL!

Sahilde Çekirdek Yiyerek Kabukları Yere Attı: Kesilen Ceza 8 Bin 687 TL!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 09:52
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahilde çekirdek çitleyen bir kişi, kabukları yere attığı için 8 bin 687 TL idari para cezasıyla karşılaştı. Cezayı kesen zabıta ekipleri, belediyenin günlerce süren bir çevre kirliliği farkındalık çalışmasının hemen ardından sahil bandındaki denetimleri sıkılaştırmıştı. Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise 'Uyarılarımız burada bitmiyor' diyerek denetimlerin aynı kararlılıkla süreceğini duyurdu.

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Sahile kurulan katlanır masanın çevresine saçılan çekirdek kabukları, 8 bin 687 TL'lik cezanın gerekçesi oldu.

Sahile kurulan katlanır masanın çevresine saçılan çekirdek kabukları, 8 bin 687 TL'lik cezanın gerekçesi oldu.

İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sahil bandındaki denetim sırasında kamp sandalyesi ve katlanır masayla yerleşen kişinin çevresinde çimlere savrulmuş çekirdek kabukları, poşetler ve boş kutularla karşılaştı. Ekipler, ilgili mevzuat kapsamında çevre kirliliği gerekçesiyle 8 bin 687 TL idari para cezası uyguladı.

Kesilen tutanak tek bir kişiye özel bir uygulama değil. Başkan Mehmet Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara aynı tutarın uygulandığını belirtti. Belediyenin daha önce duyurduğu tarifeye göre ihlalin tekrarlanması hâlinde rakam 17 bin liraya çıkıyor.

Dönmez, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Ancak cezanın öncesinde belediye, kirletilen oturma grubunu şeritle çevirip tam 7 gün boyunca "sanat eseri" olarak sergilemişti.

Ancak cezanın öncesinde belediye, kirletilen oturma grubunu şeritle çevirip tam 7 gün boyunca "sanat eseri" olarak sergilemişti.

Vatandaşların bıraktığı atıklarla dolan sahildeki oturma grubu, hemen temizlenmek yerine kırmızı-beyaz şeritle çevrildi; çevresine de belediye logolu üç tabela dikildi. Tabelalarda 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın' ifadeleri yer aldı.

Masanın üzerindeki poşetler, kutular ve çevreye savrulmuş atıklar bir hafta boyunca olduğu gibi bırakıldı. Deniz manzarasının tam karşısındaki alan, sahili kullananların günlerce önünden geçtiği bir 'sergi' hâline geldi.

Belediye, çalışmayı çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğini duyurdu.

Serginin 7. günü dolunca ekipler alanı basınçlı suyla yıkadı, tabelalar ise yerinde kaldı.

Serginin 7. günü dolunca ekipler alanı basınçlı suyla yıkadı, tabelalar ise yerinde kaldı.

7 günlük serginin sona ermesinin ardından belediye ekipleri bugün alana geri döndü. İşçiler oturma grubunu basınçlı suyla yıkadı, çevreye saçılmış atıkları çöp poşetlerine doldurdu. Alan, temizliğin ardından yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

Uyarı tabelaları ise kaldırılmadı, masanın çevresinde olduğu gibi bırakıldı. Ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

'İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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