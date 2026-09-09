Sahilde Çekirdek Yiyerek Kabukları Yere Attı: Kesilen Ceza 8 Bin 687 TL!
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahilde çekirdek çitleyen bir kişi, kabukları yere attığı için 8 bin 687 TL idari para cezasıyla karşılaştı. Cezayı kesen zabıta ekipleri, belediyenin günlerce süren bir çevre kirliliği farkındalık çalışmasının hemen ardından sahil bandındaki denetimleri sıkılaştırmıştı. Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise 'Uyarılarımız burada bitmiyor' diyerek denetimlerin aynı kararlılıkla süreceğini duyurdu.
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Sahile kurulan katlanır masanın çevresine saçılan çekirdek kabukları, 8 bin 687 TL'lik cezanın gerekçesi oldu.
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Ancak cezanın öncesinde belediye, kirletilen oturma grubunu şeritle çevirip tam 7 gün boyunca "sanat eseri" olarak sergilemişti.
Serginin 7. günü dolunca ekipler alanı basınçlı suyla yıkadı, tabelalar ise yerinde kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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