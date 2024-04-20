Hasret Bitecek Dedi: Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Şampiyonluk Sözleri
Hasret Bitecek Dedi: Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Şampiyonluk Sözleri
Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan İş İnsanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği lansmanda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Saran, sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mevcut Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde haziran ayında yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu olacağını ifade etmişti.
Koç'un açıklamalarının ardından Sadettin Saran, başkanlık seçiminde aday olacağını duyurmuştu.
Saran, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız" dedi.
Adaylık süreci ile ilgili bilgiler veren 59 yaşındaki iş insanı, sarı-lacivertli yönetime de teşekkür etti 👇
Saran, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyerek sözlerini noktaladı.
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük de toplantı da yer alarak Saran’a destek verdi.
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