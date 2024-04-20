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Hasret Bitecek Dedi: Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Şampiyonluk Sözleri

Hasret Bitecek Dedi: Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Şampiyonluk Sözleri

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 18:58

Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan İş İnsanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği lansmanda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Saran, sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mevcut Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde haziran ayında yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu olacağını ifade etmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mevcut Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde haziran ayında yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu olacağını ifade etmişti.

Koç'un açıklamalarının ardından Sadettin Saran, başkanlık seçiminde aday olacağını duyurmuştu.

Koç'un açıklamalarının ardından Sadettin Saran, başkanlık seçiminde aday olacağını duyurmuştu.

Saran, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız" dedi.

Saran, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız" dedi.

Adaylık süreci ile ilgili bilgiler veren 59 yaşındaki iş insanı, sarı-lacivertli yönetime de teşekkür etti 👇

Adaylık süreci ile ilgili bilgiler veren 59 yaşındaki iş insanı, sarı-lacivertli yönetime de teşekkür etti 👇

'Kasım ayında Ali Koç ile buluştum. Maddi manevi çok büyük emek verdiniz, bu işi öğrendin, devam edeceksen biz arkandayız ancak devam etmeyecekseniz biz bu işi çok iyi yaparız ve göreve talibiz dedim. O da, ’Çok iyi yapacağına ben de inanıyorum’ dedi. Kulüp bilançolarına, defterlere bakmamız için resmi olarak aday olmamız gerekiyordu. Takım şampiyonluğa gidiyor, kongre sürecine de sokmak istemiyoruz ama madem öyle dedik 48 saatte büyük teveccühle 500 imzayı topladık. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz'

Saran, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyerek sözlerini noktaladı.

Saran, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyerek sözlerini noktaladı.
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük de toplantı da yer alarak Saran’a destek verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük de toplantı da yer alarak Saran’a destek verdi.

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