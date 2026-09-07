Hangi Michael Jackson Klibinin Başrolü Olmalısın?
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Michael Jackson'ın birbirinden unutulmaz kliplerinden hangisinin başrolü sana daha çok yakışır? Cevabını merak ediyorsan soruları yanıtla ve hangi Michael Jackson klibinin başrolü olduğunu öğren!
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1. Bir sabah uyandın ve hayatının bir Michael Jackson klibine dönüştüğünü fark ettin. İlk tepkin ne olurdu?
2. Gece dışarı çıktığında nasıl bir ortam seni daha çok çeker?
3. Bir arkadaşın seni büyük bir belaya soktu. Ne yaparsın?
4. Bir renk seç bakalım!
5. Arkadaş grubunda hangi roldesin?
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6. Bir aksesuar seç!
7. Birisi sana meydan okursa tepkin ne olur?
8. Son olarak, Michael Jackson sahneye çıktı ve sana elini uzattı. Ne yaparsın?
Thriller!
Smooth Criminal!
Remember the Time
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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