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Hangi Michael Jackson Klibinin Başrolü Olmalısın?

etiket Hangi Michael Jackson Klibinin Başrolü Olmalısın?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 22:01
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Michael Jackson'ın birbirinden unutulmaz kliplerinden hangisinin başrolü sana daha çok yakışır? Cevabını merak ediyorsan soruları yanıtla ve hangi Michael Jackson klibinin başrolü olduğunu öğren!

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1. Bir sabah uyandın ve hayatının bir Michael Jackson klibine dönüştüğünü fark ettin. İlk tepkin ne olurdu?

2. Gece dışarı çıktığında nasıl bir ortam seni daha çok çeker?

3. Bir arkadaşın seni büyük bir belaya soktu. Ne yaparsın?

4. Bir renk seç bakalım!

5. Arkadaş grubunda hangi roldesin?

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6. Bir aksesuar seç!

7. Birisi sana meydan okursa tepkin ne olur?

8. Son olarak, Michael Jackson sahneye çıktı ve sana elini uzattı. Ne yaparsın?

Thriller!

Senin yerin kesinlikle Thriller dünyası! Bu klipteki gibi gizemli, biraz ürkütücü ama bir o kadar da eğlenceli atmosfer sana fazlasıyla uyuyor. 1983 tarihli Thriller kısa filmi, korku sineması estetiğini dans ve müzikle birleştiren en ikonik Michael Jackson çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Sen de sıradan bir gecenin ortasında hayatını değiştirecek bir maceraya atılabilecek karakterdesin. Korku seni durdurmuyor, aksine hikâyeyi daha eğlenceli hâle getiriyor. Muhtemelen gecenin sonunda herkes kaçarken sen hala dans pistinde olursun.

Smooth Criminal!

Sen tam anlamıyla Smooth Criminal başrolüsün! Soğukkanlı, karizmatik ve gerektiğinde ortamın bütün dikkatini tek hamlede üzerine çekebilen bir yapın var. Michael Jackson'ın 1988 tarihli bu kısa filmi, 1930'ların gangster kulübü estetiğini dansla birleştiriyor ve ünlü anti-gravity lean hareketini dünyaya tanıtıyor. Senin enerjin de tam olarak böyle. Bir odaya girdiğinde herkesin dönüp bakmasını sağlayacak kadar iddialı, ama bunu özellikle yapıyormuş gibi görünmeyecek kadar cool. Hayatın bir klip olsaydı muhtemelen herkes senden sonra gelecek sahneyi merak ederdi.

Remember the Time

Senin için kamera Remember the Time klibinde dönmeli! Gösterişli atmosferler, büyük hikayeler ve biraz da masalsı bir hava senin karakterine cuk oturuyor. Sen sadece olayların içinde olmak istemiyorsun, olayın kendisi olmak istiyorsun. Girdiğin ortamda hikaye başlamasını sağlayacak bir enerjin var. Büyük ihtimalle klibin sonunda herkes seni konuşurken sen çoktan başka bir maceraya doğru ilerliyor olurdun.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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