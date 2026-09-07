Hangi Michael Jackson Klibinin Başrolü Olmalısın?

Senin yerin kesinlikle Thriller dünyası! Bu klipteki gibi gizemli, biraz ürkütücü ama bir o kadar da eğlenceli atmosfer sana fazlasıyla uyuyor. 1983 tarihli Thriller kısa filmi, korku sineması estetiğini dans ve müzikle birleştiren en ikonik Michael Jackson çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Sen de sıradan bir gecenin ortasında hayatını değiştirecek bir maceraya atılabilecek karakterdesin. Korku seni durdurmuyor, aksine hikâyeyi daha eğlenceli hâle getiriyor. Muhtemelen gecenin sonunda herkes kaçarken sen hala dans pistinde olursun.