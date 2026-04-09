Hangi Hürrem Sultansın?

Tuğba Karakoç
09.04.2026 - 12:38

Hürrem Sultan… Aşkı, zekası, gücü ve stratejileriyle tarihin en etkileyici kadınlarından biri. Ama onun tek bir yüzü yok! Bazen tutkulu bir aşık, bazen güçlü bir anne, bazen de entrikaların ustası… Peki sen onun hangi yönüsün? Verdiğin cevaplara göre içindeki Hürrem’i keşfediyoruz!

1. Hayatında en önemli şey nedir?

2. Aşk senin için ne ifade eder?

3. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

4. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar ileri gidersin?

5. En büyük korkun nedir?

6. Bir ortamda öne çıkma şeklin nedir?

7. Birine güvenmek senin için…

8. En güçlü yönün nedir?

9. İnsan ilişkilerinde nasılsın?

10. Hayat mottosu seç:

Süleyman’a Aşık Hürrem

Senin içinde yanan en büyük ateş aşk! Tıpkı Hürrem Sultan’ın Kanuni’ye olan tutkusu gibi, sen de sevdiğinde derin ve sarsılmaz bağlar kuruyorsun. Aşk senin için sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir kimlik. Sevdiğin kişi için dünyayı karşına alabilecek kadar cesursun. Ancak bu yoğun duygular bazen seni kırılgan hale getirebilir. Sevgiye verdiğin değer, karşılık görmediğinde seni derinden etkileyebilir. Bu yüzden zaman zaman kendini korumayı da öğrenmen gerekiyor. Yine de senin sevme biçimin çok nadir bulunan türden. Gerçek ve saf. Bu yüzden hayatına giren insanlar seni kolay kolay unutamaz.

Şehzadelerinin Annesi Hürrem

Senin önceliğin her zaman sevdiklerinin güvenliği ve mutluluğu. Tıpkı Hürrem Sultan’ın çocukları için verdiği mücadele gibi, sen de sevdiklerin için her şeyi göze alabilecek bir yapıya sahipsin. Koruyucu, fedakar ve güçlü bir karakterin var. Hayatta kararlarını genellikle duygusal bağlarına göre veriyorsun. Bu da seni çok insani ve sıcak biri yapıyor. Ancak bazen kendini ikinci plana attığın anlar olabilir. Senin gücün sevginden geliyor. Ve bu sevgi, etrafındaki insanları bir arada tutan en önemli bağ.

Mihrimah Sultan’ın Annesi Hürrem

Sen hem güçlü hem de derin bir bağ kurabilen nadir insanlardansın. Özellikle özel ilişkilerinde çok seçici ve bağlısın. Tıpkı Hürrem’in Mihrimah ile olan ilişkisi gibi, sen de hayatında bazı insanlara çok özel bir yer veriyorsun. Zekan ve sezgilerin oldukça güçlü. İnsanları kolay çözümlersin ve ona göre davranırsın. Bu da seni hem güçlü hem de biraz gizemli yapar. Duygularını herkesle paylaşmazsın ama bağ kurduğun insanlarla derin ve kalıcı ilişkiler kurarsın. Senin dünyana girmek zor ama girenler için vazgeçilmezsin.

Cihana Hükmeden Hürrem

Sen tam anlamıyla bir güç insanısın. Hedeflerin büyük, hayallerin iddialı ve iraden çok güçlü. Tıpkı Hürrem Sultan’ın saraydaki yükselişi gibi, sen de bulunduğun her ortamda fark yaratmayı başarıyorsun. Stratejik düşünme yeteneğin oldukça gelişmiş. Olaylara duygusal değil, daha çok mantıksal yaklaşıyorsun. Bu da seni lider ruhlu biri yapıyor. İnsanlar farkında olmasa bile sen çoğu zaman kontrolü elinde tutuyorsun. Ancak bu güçlü duruşun bazen seni yalnızlaştırabilir. Her şeyi tek başına yapmak zorunda olmadığını hatırlamak sana iyi gelebilir. Yine de sen doğuştan bir yöneticisin.

İlgini çekebilir:

