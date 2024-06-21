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Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melis Sezen: Yeni Filmleriyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Ünlü İsimler Belli Oldu

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melis Sezen: Yeni Filmleriyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Ünlü İsimler Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 10:42 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 11:04

Sinema ve dizi dünyasının ünlü isimleri, heyecan verici yeni projeleriyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte önümüzdeki dönemde vizyona girecek 5 dikkat çekici film ve başrolünde yer alacak ünlü oyuncular...

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1. Rüzgara Bırak🎬

1. Rüzgara Bırak🎬

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaşacağı filmin yönetmenliğini Engin Erden, senaryosunu ise Ceylan Naz üstlendi.

Ayrıca dizinin kadrosunda Gözde Mutluer, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez, Olimpia Ahenk, Ezgi Bahar Karaaslan, Deniz Balkanlı, Barış Aytaç yer alıyor.

Ayrıca dizinin kadrosunda Gözde Mutluer, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez, Olimpia Ahenk, Ezgi Bahar Karaaslan, Deniz Balkanlı, Barış Aytaç yer alıyor.

2. Umami Kaynama Noktası 🎬

2. Umami Kaynama Noktası 🎬

Başrollerini ünlü oyuncular Burak Deniz ve Öykü Karayel'in paylaşacağı Umami Kaynama Noktası filmi, Londra'daki bir restoranın karizmatik şefi Andy Jones'un maceralarını ve duygusal yolculuğunu seyirciyle buluşturacak.

Haziran'ın sonunda sete çıkacak filmde Burak Deniz 'Sina', Öykü Karayel de 'Melis' karakterini canlandıracak.

Haziran'ın sonunda sete çıkacak filmde Burak Deniz 'Sina', Öykü Karayel de 'Melis' karakterini canlandıracak.

3. Karantina 🎬

3. Karantina 🎬

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgiye göre; yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, İlker Aksum, Meltem Akçöl'ün olacağı konuşuluyor.

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OTTO Entertainment’in Movie Factory’yle hayata geçireceği film, 10 Ocak 2025’te vizyonda olacak.

OTTO Entertainment’in Movie Factory’yle hayata geçireceği film, 10 Ocak 2025’te vizyonda olacak.

4. Hüküm Gecesi 🎬

4. Hüküm Gecesi 🎬

52 yıldır evli olan Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar'ı aynı filmde buluşturan kod adı ''Hüküm Gecesi'' filminin çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu bilinse de henüz kadronun tamamı duyurulmadı.

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu bilinse de henüz kadronun tamamı duyurulmadı.

5. Son Of A Rich 🎬

5. Son Of A Rich 🎬

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin ve Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Melis Sezen'in başrolünde yer alacağı filmin okuma provası önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Kunay Film'in imzasının bulunduğu filmin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan ve Güven Kıraç yer alıyor.

Kunay Film'in imzasının bulunduğu filmin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan ve Güven Kıraç yer alıyor.
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Kadroya son olarak Melisa Döngel katıldı. Güzel oyuncu filmde 'Dilber' rolünü oynayacak.

Kadroya son olarak Melisa Döngel katıldı. Güzel oyuncu filmde 'Dilber' rolünü oynayacak.

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