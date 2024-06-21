Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melis Sezen: Yeni Filmleriyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Ünlü İsimler Belli Oldu
Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melis Sezen: Yeni Filmleriyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Ünlü İsimler Belli Oldu
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1. Rüzgara Bırak🎬
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Ayrıca dizinin kadrosunda Gözde Mutluer, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez, Olimpia Ahenk, Ezgi Bahar Karaaslan, Deniz Balkanlı, Barış Aytaç yer alıyor.
2. Umami Kaynama Noktası 🎬
Haziran'ın sonunda sete çıkacak filmde Burak Deniz 'Sina', Öykü Karayel de 'Melis' karakterini canlandıracak.
3. Karantina 🎬
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OTTO Entertainment’in Movie Factory’yle hayata geçireceği film, 10 Ocak 2025’te vizyonda olacak.
4. Hüküm Gecesi 🎬
Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu bilinse de henüz kadronun tamamı duyurulmadı.
5. Son Of A Rich 🎬
Kunay Film'in imzasının bulunduğu filmin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan ve Güven Kıraç yer alıyor.
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Kadroya son olarak Melisa Döngel katıldı. Güzel oyuncu filmde 'Dilber' rolünü oynayacak.
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