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MASH ve Açlık Oyunları Filmlerinden Tanıdığımız Usta Oyuncu Donald Sutherland Hayatını Kaybetti!

MASH ve Açlık Oyunları Filmlerinden Tanıdığımız Usta Oyuncu Donald Sutherland Hayatını Kaybetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 20:50

MASH ve Açlık Oyuncuları filmleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Donald Sutherland hayatını kaybetti.

Kaynak: BPT

Kaynak: https://x.com/bpthaber/status/1803845...
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1970 yapımı MASH filmiyle popülerlik kazanan Donald Sutherland, Açlık Oyunları serisinde Başkan rolünü canlandırıyordu.

1970 yapımı MASH filmiyle popülerlik kazanan Donald Sutherland, Açlık Oyunları serisinde Başkan rolünü canlandırıyordu.

BPT'nin haberine göre, 88 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

BPT'nin haberine göre, 88 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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AGOR

çok öne çıkamadı ama forsaken filminde iyiydi. toprağı bol olsun.

Özlmmm

Çok iyi oyuncuydu huzur içinde uyusun🙏🏻

Hasan Tahsin

Beğendiğim bir karakter oyuncusuydu,Allah rahmet eylesin...