MASH ve Açlık Oyunları Filmlerinden Tanıdığımız Usta Oyuncu Donald Sutherland Hayatını Kaybetti!
MASH ve Açlık Oyunları Filmlerinden Tanıdığımız Usta Oyuncu Donald Sutherland Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://x.com/bpthaber/status/1803845...
MASH ve Açlık Oyuncuları filmleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Donald Sutherland hayatını kaybetti.
Kaynak: BPT
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1970 yapımı MASH filmiyle popülerlik kazanan Donald Sutherland, Açlık Oyunları serisinde Başkan rolünü canlandırıyordu.
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BPT'nin haberine göre, 88 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
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çok öne çıkamadı ama forsaken filminde iyiydi. toprağı bol olsun.
Çok iyi oyuncuydu huzur içinde uyusun🙏🏻
Beğendiğim bir karakter oyuncusuydu,Allah rahmet eylesin...