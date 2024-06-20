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Tüm Aile Evde Televizyonun Başına Kurulup Birlikte İzleyebileceğiniz 13 Yapım

etiket Tüm Aile Evde Televizyonun Başına Kurulup Birlikte İzleyebileceğiniz 13 Yapım

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 16:31

Ailecek televizyon keyfini dibine kadar yaşamak isteyenlerdenseniz bu yapımlar tam size göre!

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1. Begin Again (2013)

1. Begin Again (2013)

IMDb: 7.4 

Hayallerini New York’ta gerçekleştirmek isteyen sevgilisinden ayrılmasıyla Gretta'nın iniş çıkışlarla dolu hayatı da değişir. Burada bir başına kalan Gretta, şans eseri tanıştığı bir yapımcı sayesinde kaderine meydan okuyacaktır.

2. The Peanut Butter Falcon (2019)

2. The Peanut Butter Falcon (2019)

IMDb: 7.6 

Zak, down sendromu olan 22 yaşında bir gençtir. En büyük hayali ise günün birinde büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bulunduğu bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında kanundan kaçmakta olan küçük çaplı haydut Tyler ile tanışır. Tyler, Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır.

3. Tall Girl (2019)

3. Tall Girl (2019)

IMDb: 5.2 

Tall Girl, uzun boylu olması nedeniyle çevresi tarafından dışlanan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Jodi, her zaman okulundaki en uzun boylu kız olmuştur. Bu durumundan fazlasıyla rahatsız olan Jodi, kambur durup daha fazla dikkat çekmemeye çalışır.

4. Fuller House (2016)

4. Fuller House (2016)

IMDb: 6,7

90'lı yıllarda yaşayıp da Full House dizisini izlemeyen yoktur. Çocuklarını büyütmeye çalışan bir babanın yardımına koşan amca ve dayının etrafında dönen bu aile dizisi, bugün bile popüler. İşte Fuller House da eskiyi anarken çocuklarınızla yeni anılar paylaşmanız için ideal. Orijinal kadroyu aratmayan samimi oyunculukları, eğlenceli anları ve tipik komedi anlayışı ile bu diziyi kaçırmayın.

5. Jurassic World: Camp Cretaceous (2020)

5. Jurassic World: Camp Cretaceous (2020)

IMDb: 7,6

Steven Spielberg imzalı Jurassic Park efsanesi eskimiyor. Bu Netflix dizisi, efsaneyi seven çocuklar için tasarlanmış heyecanlı bir animasyon. Dizi, birbirinden farklı beceri ve zaaflara sahip 6 çocuğun hikayesini anlatıyor. Tipik Jurassic Park filmlerinde olduğu gibi dinozorların dünyasını ziyarete gelen bu çocuklar için de işler beklendiği gibi gitmiyor. Dizinin en yenilikçi tarafı, günümüz çocuklarının özelliklerini yansıtan karakterler yaratmış olması. Bu yüzden dizi boyunca karakter gelişimi de ön plana çıkarılmış. Bu diziyi ailece keyifle izlerken hayattan ve tanıdık konulardan konuşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

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6. The Main Event (2020)

6. The Main Event (2020)

IMDb: 6,6

WWE'nin heyecan verici dünyasına sürükleyen, ilgi çekici hikayesiyle azim, özgüven ve aile desteğinin önemini anlatan bu film; hem aileler hem de güreş severler için keyifli bir deneyim sunuyor. The Main Event,  komik olaylar ve ilham verici mesajlarıyla her yaş grubuna hitap ediyor.

7. One Day At A Time (2017)

7. One Day At A Time (2017)

IMDb: 8,2

1970 yılların en klasik dizisinin bu modern versiyonunda, yine bir aile ile tanışıyoruz. Küba kökenli bu Amerikalı aile ile günlük hayat, oldukça komik. Bekar bir annenin ergen çocukları ile hayatı üzerine kurulu bu dizi, seyirci tarafından oldukça sevildi. 3 sezonu ile Netflix üzerinden seyredilebilen bu dizi, 30 dakikalık bölümlerden oluşuyor ve 16 yaş üstü çocuklarla ortak bir keyif arayan aileler için ideal.

8. The Goonies (1985)

8. The Goonies (1985)

IMDb: 7.8 

Bir grup genç birlikte geçirecekleri son birkaç günde eve kapanıp yeni ve eğlenceli bir uğraş bulabilmenin peşindedir. Bir gün tavan arasında korsan tarafından yazılmış gizemli bir hazine haritasıyla karşılaşırlar. Evleri yıkılacak gençler hazineyi bularak bu yıkımın önüne geçmeye karar verirler ve böylece vahşi bir yolculuk başlamış olur. Yeraltı mağarasında tuhaf bir maceraya atılan grup öte yandan Fratellis isimli gangster aileyle uğraşmaktadır.

9. E.T (1982)

9. E.T (1982)

IMDb: 7.8 

Bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelir. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi unuturlar ve  3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T'yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir.

10. Dreamer: Inspired by a True Story (2005)

10. Dreamer: Inspired by a True Story (2005)

IMDb 6.9

Ben Crane, yara almış olan yarış atlarının bir şans daha hak ettiklerine inanmaktadır. Kızı Cale ile birlikte bir atın bakımını üstlenerek önceki sahibi tarafından kurban edilmesine engel olurlar. Söz konusu kısrağın çiftliğe gelmesi aslında baba ve kızı için yitirmiş oldukları aile bağlarını yeniden inşa etmek için büyük bir fırsattır. Bacağı kırık kısrak Sonya, belki de yarış pistine dönmek için bir şansa daha sahip olabilir. Elbette Cale, Ben ve babasının çabaları ile gerçek anlamda mucizeler bile yaratılabilir.

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11. As Good as It Gets (1997)

11. As Good as It Gets (1997)

IMDb: 7.7 

Obsesif bir kişilik olan Melvin bir aşk yazarıdır ve her gün aynı yerde büyük bir titizlikle kahvaltısını yapar ve orda çalışan Carol ona her gün tahammül etmektedir. Komşusu Simon ise yetenekli bir ressamdır. Bu üç kişi daha sonra birlikte bir maceranın içinde bulurlar kendilerini.

12. Hunt for the Wilderpeople (2016)

12. Hunt for the Wilderpeople (2016)

IMDb: 7.8 

Ricky, koruyucu ailesiyle birlikte Yeni Zelanda kırsalında mutlu bir yaşam sürmektedir ancak üvey annesinin ani ölümünden sonra çocuk esirgeme kurumu onu geri almaya niyetlenir. Hayatından vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Ricky, üvey babasıyla birlikte ormanın derinliklerine doğru bir kaçış yolculuğuna koyulur.

13. The Princess Switch (2018)

13. The Princess Switch (2018)

IMDb: 6.1

Chicago'da pastacılık yapan Stacy, Noel'den bir hafta önce kendisine tıpatıp benzeyen güzeller güzeli Montenaro Düşesi Margaret ile karşılaşır ve ikili birkaç günlüğüne birbirlerinin yerine geçmeye karar verir.

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