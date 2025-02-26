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Haluk Levent, Gençliğini Anlatacak Filmde Kendisini Oynayacağını Açıkladı

Haluk Levent, Gençliğini Anlatacak Filmde Kendisini Oynayacağını Açıkladı

Haluk Levent film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 23:58

Eylül ayında, Haluk Levent'in hayatının 'Yollarda Vururum Seni' isimli bir filme uyarlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu haberi Haluk Levent de doğrulamıştı. Levent'in gençliğini kimin canlandıracağı merak yaratırken beklenen açıklama geldi. Haluk Levent, gençliğini kendisinin canlandıracağını açıkladı.

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Rock sanatçısı ve hayırsever Haluk Levent'in hayatının filme uyarlanacağı Eylül ayında duyurulmuştu.

Rock sanatçısı ve hayırsever Haluk Levent'in hayatının filme uyarlanacağı Eylül ayında duyurulmuştu.

Habertürk'ün haberine göre Haluk Levent'in hayatından bir kesit komedi filmi olarak çekilecek ve filmin adı 'Yollarda Vururum Seni' olacak.

Levent'in hayatını anlatan filmde gençliğini kimin canlandıracağı merak yaratırken beklenen yanıt geldi.

Levent'in hayatını anlatan filmde gençliğini kimin canlandıracağı merak yaratırken beklenen yanıt geldi.

Haluk Levent, verdiği röportajda hala genç olduğunu belirterek gençliğini kendisinin canlandıracağını açıkladı.

"Ben gencim zaten. Ben oynayacağım onun için zayıfladım."

"Ben gencim zaten. Ben oynayacağım onun için zayıfladım."

'Bunun 20 yıl öncesini biliyorsunuz makyajla onunla bununla yapıyorlar zaten. Çok konser sahnesi olmasaydı ben oynamak istemiyordum zaten. Ama o kadar şarkı sahnesi var ki yönetmen 'Senin oynaman lazım' dedi.'

"Geçmişte Şehir Tiyatroları tecrübem var. Yaparız galiba."

"Geçmişte Şehir Tiyatroları tecrübem var. Yaparız galiba."

İşte Haluk Levent'in o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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