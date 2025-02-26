Haluk Levent, Gençliğini Anlatacak Filmde Kendisini Oynayacağını Açıkladı
Haluk Levent, Gençliğini Anlatacak Filmde Kendisini Oynayacağını Açıkladı
Eylül ayında, Haluk Levent'in hayatının 'Yollarda Vururum Seni' isimli bir filme uyarlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu haberi Haluk Levent de doğrulamıştı. Levent'in gençliğini kimin canlandıracağı merak yaratırken beklenen açıklama geldi. Haluk Levent, gençliğini kendisinin canlandıracağını açıkladı.
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Rock sanatçısı ve hayırsever Haluk Levent'in hayatının filme uyarlanacağı Eylül ayında duyurulmuştu.
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Levent'in hayatını anlatan filmde gençliğini kimin canlandıracağı merak yaratırken beklenen yanıt geldi.
"Ben gencim zaten. Ben oynayacağım onun için zayıfladım."
"Geçmişte Şehir Tiyatroları tecrübem var. Yaparız galiba."
İşte Haluk Levent'in o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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