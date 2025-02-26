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John Lithgow, "Harry Potter" Dizisinde Albus Dumbledore Oldu!

John Lithgow, "Harry Potter" Dizisinde Albus Dumbledore Oldu!

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 21:49

Warner Bros.'un sevilen Harry Potter evreni, Max platformunda yeni bir diziyle geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen kadrodan gelen ilk resmi haber ise Dumbledore rolünü oynayacak isimle ilgili oldu. John Lithgow, Hogwarts'ın efsanevi müdürü Albus Dumbledore'u canlandıracağını doğruladı.

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Sevilen fantastik film serisi Harry Potter, Max platformunda yayınlanacak diziyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Sevilen fantastik film serisi Harry Potter, Max platformunda yayınlanacak diziyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin çalışmaları henüz devam ederken kadroya dahil olan ilk isim belli oldu.

John Lithgow, Hogwarts'ın efsanevi müdürü Albus Dumbledore karakterini canlandıracağını doğruladı.

John Lithgow, Hogwarts'ın efsanevi müdürü Albus Dumbledore karakterini canlandıracağını doğruladı.

Ünlü oyuncu, The Rule of Jenny Penn adlı yeni projesini tanıtmak için verdiği bir röportajda, kendisine Harry Potter dizisinde rol teklif edildiğini ve sonunda kabul ettiğini açıkladı.

Lithgow, bu projeye dahil olmanın kolay bir karar olmadığını vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

Lithgow, bu projeye dahil olmanın kolay bir karar olmadığını vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

“Bu, hayatımın son dönemini tanımlayacak bir şey olacak korkarım. Ama çok heyecanlıyım. Harika insanlar, Harry Potter’a geri dönüyor. Bu yüzden karar vermek çok zor oldu. Çekimlerin bitiminde 87 yaşında olacağım ama evet dedim,” 

Yeni Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yeni Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

Max’in büyük bütçeli yapımı, 2025 yazında İngiltere’deki Warner Bros. Studios Leavesden'de çekimlere başlayacak. Yayın tarihi olarak ise 2026 sonu veya 2027 başı hedefleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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