John Lithgow, "Harry Potter" Dizisinde Albus Dumbledore Oldu!
John Lithgow, "Harry Potter" Dizisinde Albus Dumbledore Oldu!
Warner Bros.'un sevilen Harry Potter evreni, Max platformunda yeni bir diziyle geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen kadrodan gelen ilk resmi haber ise Dumbledore rolünü oynayacak isimle ilgili oldu. John Lithgow, Hogwarts'ın efsanevi müdürü Albus Dumbledore'u canlandıracağını doğruladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen fantastik film serisi Harry Potter, Max platformunda yayınlanacak diziyle geri dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
John Lithgow, Hogwarts'ın efsanevi müdürü Albus Dumbledore karakterini canlandıracağını doğruladı.
Lithgow, bu projeye dahil olmanın kolay bir karar olmadığını vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:
Yeni Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın