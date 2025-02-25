Omar Sy Başrolde: Netflix'in Film Serisi "Extraction" Dizi Oluyor!
Omar Sy Başrolde: Netflix'in Film Serisi "Extraction" Dizi Oluyor!
Netflix, Extraction evrenini genişletmeye hazırlanıyor! Variety’nin haberine göre, aksiyon dolu serinin televizyon uyarlaması için yeşil ışık yakıldı. Başrolde ise Fransız yıldız Omar Sy yer alacak.
KAYNAK: Variety
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Chris Hemsworth'un başrolünde yer aldığı Netflix film serisi Extraction'dan bomba gibi bir haber geldi.
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Variety, aksiyon dolu film serisinin diziye uyarlanması için harekete geçildiğini duyurdu.
Lupin'in yıldızı Omar Sy, Extraction dizisinin başrolünde yer almaya hazırlanırken dizinin 8 bölümünün sipariş edildiği açıklandı.
Dizinin resmi özetine göre hikâye, Libya’da rehineleri kurtarmak için tehlikeli bir göreve atılan paralı asker (Omar Sy) etrafında şekillenecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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