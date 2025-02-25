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Omar Sy Başrolde: Netflix'in Film Serisi "Extraction" Dizi Oluyor!

Omar Sy Başrolde: Netflix'in Film Serisi "Extraction" Dizi Oluyor!

dizi Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2025 - 15:27

Netflix, Extraction evrenini genişletmeye hazırlanıyor! Variety’nin haberine göre, aksiyon dolu serinin televizyon uyarlaması için yeşil ışık yakıldı. Başrolde ise Fransız yıldız Omar Sy yer alacak.

KAYNAK: Variety

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Chris Hemsworth'un başrolünde yer aldığı Netflix film serisi Extraction'dan bomba gibi bir haber geldi.

Chris Hemsworth'un başrolünde yer aldığı Netflix film serisi Extraction'dan bomba gibi bir haber geldi.

Variety'nin haberine göre Netflix, Extraction evrenini genişletme kararı aldı!

Variety, aksiyon dolu film serisinin diziye uyarlanması için harekete geçildiğini duyurdu.

Variety, aksiyon dolu film serisinin diziye uyarlanması için harekete geçildiğini duyurdu.

Başrol için düşünülen isim ise hepimizin Lupin dizisinden tanıdığı biri.

Lupin'in yıldızı Omar Sy, Extraction dizisinin başrolünde yer almaya hazırlanırken dizinin 8 bölümünün sipariş edildiği açıklandı.

Lupin'in yıldızı Omar Sy, Extraction dizisinin başrolünde yer almaya hazırlanırken dizinin 8 bölümünün sipariş edildiği açıklandı.

Sekiz bölümlük dizi, Extraction filmlerinin geçtiği dünyada geçecek ve izleyicileri heyecan verici yeni bir maceraya sürükleyecek.

Dizinin resmi özetine göre hikâye, Libya’da rehineleri kurtarmak için tehlikeli bir göreve atılan paralı asker (Omar Sy) etrafında şekillenecek.

Dizinin resmi özetine göre hikâye, Libya’da rehineleri kurtarmak için tehlikeli bir göreve atılan paralı asker (Omar Sy) etrafında şekillenecek.

Savaşın ortasında sıkışıp kalan, karmaşık ve kusurlu karakterler; travmalar, ihanetler ve ölüm kalım seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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