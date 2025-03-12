Halk TV’de Neler Oluyor! Rasim Ozan Kütahyalı Röportajı İstifalar Getirdi, Video Youtube’dan Kaldırıldı!
Halk TV’de Neler Oluyor! Rasim Ozan Kütahyalı Röportajı İstifalar Getirdi, Video Youtube’dan Kaldırıldı!
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı depremi yaşanıyor! Kurumun Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın yayınlanmasının ardından önce tepki mesajları paylaşıldı arkasından peş peşe istifalar geldi, kanalın sahibi yayına çıkarılmadı(!) ve son olarak da Rasim Ozan Kütahyalı’nın videosu Halk TV Youtube kanalından kaldırıldı.
İşte son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline gelen Halk TV - Rasim Ozan Kütahyalı olayında baştan sona yaşanan tüm gelişmeler…
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Her şey Halk TV Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın yayınlanması ile başladı.
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.
BARIŞ PEHLİVAN:
TİMUR SOYKAN:
MURAT AĞIREL:
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Bu isimlere sosyal medyada da büyük destek gelirken Halk TV'de beklenen oldu ve ilk istifa açıklaması geldi.
Halk TV'nin içindeki yanardağ patlamıştı artık bir defa... Bu kez de Kayda Geçsin programı durdu!
Kanalın patronu Cafer Mahiroğlu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı, 'yol kazası' dedi:
Cafer Mahiroğlu, Ece Üner'in yayınına da telefonla katıldı.
Son Gelişme: Video yayından kaldırıldı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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