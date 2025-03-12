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Halk TV’de Neler Oluyor! Rasim Ozan Kütahyalı Röportajı İstifalar Getirdi, Video Youtube’dan Kaldırıldı!

Halk TV’de Neler Oluyor! Rasim Ozan Kütahyalı Röportajı İstifalar Getirdi, Video Youtube’dan Kaldırıldı!

Rasim Ozan Kütahyalı halk tv
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 10:11 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 10:15

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı depremi yaşanıyor! Kurumun Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın yayınlanmasının ardından önce tepki mesajları paylaşıldı arkasından peş peşe istifalar geldi, kanalın sahibi yayına çıkarılmadı(!) ve son olarak da Rasim Ozan Kütahyalı’nın videosu Halk TV Youtube kanalından kaldırıldı. 

İşte son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline gelen Halk TV - Rasim Ozan Kütahyalı olayında baştan sona yaşanan tüm gelişmeler…

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Her şey Halk TV Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın yayınlanması ile başladı.

Her şey Halk TV Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın yayınlanması ile başladı.

Halk TV’nin YouTube kanalından 10 Mart Pazartesi akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı yayınlandı.

Kütahyalı röportajında, “Terörsüz Türkiye” açılımının detaylarını anlattı.  Sürecin nasıl olgunlaştığını, kimlerin nasıl katkı verdiğini açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj” tanımlamasında bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısının nasıl yapıldığını anlattı. Kütahyalı Selahattin Demirtaş’ın da kısa zamanda tahliye olacağını ifade etti.  Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca “Türkiye’nin genel af sürecine ihtiyacı var” açıklamasında da bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.

Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi gazeteciler Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı röportajının yayınlanmasına tepki gösterdi.

BARIŞ PEHLİVAN:

BARIŞ PEHLİVAN:

Halk TV YouTube kanalının, Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşisini izledim. Görüşlerim özetle şöyle:

1. Gazeteci herkesle görüşür. Hatta teröristle de mafya ile de tetikçiyle de görüşülür… Bu açıdan Kütahyalı ile söyleşi yapmakta, temelde sorun görmüyorum.

2. Bununla birlikte, gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir. Yani herkesle temas kurabilirsiniz ama mesafenizi de ayarlamalısınız. 

3. Halk TV YouTube kanalının söyleşisinde, söyleşi yapılan Kütahyalı’nın aslında kim olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Bu çok üzücü. 

4. Genç muhabir arkadaşımız bilmeyebilir. Lakin Halk TV’de onu bilgilendirecek, yakın tarihi hatırlatacak çok deneyimli isimler var. 

5. Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin. 

6. Kürt açılımı meselesinde böylesi birine “bilge” rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa “itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir. 

7. Misal, eski çözüm süreçlerini sabote eden Fethullahçılara neden, nasıl ve ne karşılığında destek verdiği sorulmalıydı. “Önemli bilgileri siz verdiniz” gibi Kütahyalı’ya hak etmeyecek sözler söylemek Halk TV mikrofonuna yakışmaz. 

8. Halk TV, bu toprakların yüz akı bir televizyon kanalıdır. Sahibinden stajyerine kadar bu ülkenin en namuslu insanların omuzunda yükselmiştir. Bu birikime ve bu emeğe yakışmayan bir söyleşi olmuş.

TİMUR SOYKAN:

TİMUR SOYKAN:

'Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü.'

MURAT AĞIREL:

MURAT AĞIREL:

'Haftada bir Kayda Geçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem.

Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir.'

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Bu isimlere sosyal medyada da büyük destek gelirken Halk TV'de beklenen oldu ve ilk istifa açıklaması geldi.

Bu isimlere sosyal medyada da büyük destek gelirken Halk TV'de beklenen oldu ve ilk istifa açıklaması geldi.

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı olayı sebebiyle kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV'nin içindeki yanardağ patlamıştı artık bir defa... Bu kez de Kayda Geçsin programı durdu!

Halk TV'nin içindeki yanardağ patlamıştı artık bir defa... Bu kez de Kayda Geçsin programı durdu!

Kayda Geçsin ekibi programı durdurduklarını ve kanaldan ayrıldıklarını duyurdu: Şule Aydın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

'Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz.'

Kanalın patronu Cafer Mahiroğlu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı, 'yol kazası' dedi:

Kanalın patronu Cafer Mahiroğlu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı, 'yol kazası' dedi:

“DYoutube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. 

Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.

Ayrıca televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim.

Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı.

Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum.

Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi.

Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez.

Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır.

Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum.”

Cafer Mahiroğlu, Ece Üner'in yayınına da telefonla katıldı.

Cafer Mahiroğlu, Ece Üner'in yayınına da telefonla katıldı.

Ece Üner'den Cafer Mahiroğlu’na: 'Televizyonunuza hoşgeldiniz. Herhalde bir ilktir televizyonunuzda cevap hakkının kullandırılmaması.'

Son Gelişme: Video yayından kaldırıldı!

Son Gelişme: Video yayından kaldırıldı!

Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurulan röportaj kurum içi tepkiler sonucu YouTube kanalından kaldırıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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