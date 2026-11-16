Otel Yataklarının Ayak Ucundaki İnce Kumaş Şerit Ne İşe Yarıyor?

Bavullar sokaklarda, su birikintilerinde, uçak kargo bölümlerinde ve otelin bagaj odasında dolaşıyor. Tekerlekler ve bavulun alt kısmı bu yüzden oldukça kirli oluyor. Rafı olmayan odalarda birçok misafir de bavulunu rahat bir yükseklik olduğu için yatağın ayak ucuna koyuyor.

Şerit tam bu noktada araya giriyor. Bavulun kiri üst örtüye değil şeride bulaşıyor. Örtüler sık yıkanmadığı için bu koruma, yatağı temiz tutmayı kolaylaştırıyor.