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Otel Yataklarının Ayak Ucundaki İnce Kumaş Şerit Ne İşe Yarıyor?

Otel Yataklarının Ayak Ucundaki İnce Kumaş Şerit Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 12:39
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Otel odalarındaki yatakların ayak ucuna genellikle ince bir kumaş şerit serilir. Şeridin adı yatak eşarbı, bazı yerlerde de yatak yolluk. Şerit süs gibi görünse de asıl görevi yatağın üst örtüsünü kirden korumak. Bazı oteller bunu bavul rafı yerine bile tercih ediyor.

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Şerit yatağın üst örtüsünü bavul kirinden koruyor

Ayak ucunda kumaş şerit serili otel yatağı

Bavullar sokaklarda, su birikintilerinde, uçak kargo bölümlerinde ve otelin bagaj odasında dolaşıyor. Tekerlekler ve bavulun alt kısmı bu yüzden oldukça kirli oluyor. Rafı olmayan odalarda birçok misafir de bavulunu rahat bir yükseklik olduğu için yatağın ayak ucuna koyuyor.

Şerit tam bu noktada araya giriyor. Bavulun kiri üst örtüye değil şeride bulaşıyor. Örtüler sık yıkanmadığı için bu koruma, yatağı temiz tutmayı kolaylaştırıyor.

Şerit odayı süslüyor ve rafın yerini tutabiliyor

Otel odasında yatağın yanındaki bavullar

Şeridin ikinci görevi dekorasyon. Odanın farklı yerlerine dağılmış renk ve desenleri birbirine bağlayıp odayı daha şık gösterebiliyor. Oteller şeridin rengini değiştirerek odayı kolayca yenileyebiliyor.

Her otel odasında bavul rafı bulunmuyor. Raf daha ucuz bir çözüm olsa da bazı oteller şeridi seçiyor. Rafların misafirler tarafından çalınma riski de daha yüksek olabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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