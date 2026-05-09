Halk TV Çalışanlarından Kanalın Patronu Cafer Mahiroğlu’na Zehir Zemberek Sözler

Halk TV'de bir dönem çalıştığını belirten Özlem Akarsu Çelik'ten zehir zemberek açıklama geldi.

Çelik, şu açıklamayı yaptı:

'HALK TV: CENNET VADEDEN BİR CEHENNEM…

Ekrana çok yakışan, büyük beğeniyle izlenen meslektaşım Seda Selek de Halk TV’den ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir başka başarılı ve deneyimli meslektaşımız Sorel Dağıstanlı, Seda Selek’e destek açıklamasının ardından işsiz bırakıldı.

Günlerdir kenarından köşesinden dönülüyor bu patronun yaptıklarının ama açık açık yazılamıyor. Birileri de zannediyor ki gazeteciler Cafer Mahiroğlu’nu koruyor. Ne münasebet!

Gazeteciler kim olduğu meçhul bir patronun ekranına muhtaç da değil mahkûm da. Ayrıca ona hak etmediği itibarı kazandırmaktan da uzak durmak gerekiyor.

Gazeteciler, kötülerle daha kötüler arasına sıkışmış durumda. Söz konusu sermaye olunca kötülükte birbirlerinden farkları kalmıyor.

İktidarın, hukuksuz biçimde el koyduğu TELE 1’i üç otuz paraya satışa çıkardığı şu ortamda HALK TV’deki yasadışı çalışma koşullarını ifşa edip iktidarın olası kayyımına yol göstericilik yapmaktan çekiniyoruz. Hepsi bu!

Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır. Halk TV’de ödenmeyen kıdem tazminatlarından tutun da tazminatlar birikmesin diye o şirketten bu şirkete aktarılan kadrolara, Basın İş Kanununa tabi çalıştırmayıp basın kartı ve yıpranma payı dahil tüm hakları gasp etmesinden fazla mesai ücreti ödememesine kadar her alan sorunludur. Buna itiraz edenlere 'Kapı orada. Nasıl olsa sizi çalıştıracak başka yer yok. Dönüp dolaşıp buraya geleceksiniz' diyen biri sosyal medyada “muhalif olduğu için başına gelenleri”(!) paylaşıyor ya, biz acı acı gülüyoruz aldığı alkışlara.

Kısacık Ankara temsilciliği sürecimde tanık olduğum ve ayrılırken kamuoyu ile de paylaştığım ve hiçbir ortamda söylemekten vazgeçmediğim şu tespiti bir kez daha paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda farklı kurumlarda 10’dan fazla patronla çalıştım ama Cafer Mahiroğlu kadar cahilini ve cüretkârını görmedim. Ana muhalefet partisinin gazetecilere yaptığı en büyük kötülük, böyle bir medya patronunu bu sektöre sokmak ve büyütmek oldu.

Ey izleyici/okuyucu… Lütfen biraz gözünüzü açın. Gazetecilerin sırtına basan bir medya patronunu ve onun yardakçılarını alkışlamaya devam edecekseniz bir daha konuşalım, yazışalım.

Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı'ya ve Cafer Mahiroğlu'nun eziyet ettiği tüm Halk TVzede gazetecilere geçmiş olsun diyorum. Dayanışmadan ve örgütlenmeden bu kötülükle mücadele edemeyiz.'