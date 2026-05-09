Halk TV Çalışanlarından Kanalın Patronu Cafer Mahiroğlu’na Zehir Zemberek Sözler

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 15:01

Halk TV'de sular durulmuyor. Tavır ve tutum iddiaları nedeniyle pek çok çalışanın sert açıklamalar yaparak istifa ettiği Halk TV'de spiker Seda Selek, kanalın patronu Cafer Mahiroğlu nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Gazeteci Sorel Dağıstanlı ise Seda Selek'e destek gösteren bir paylaşımda bulunduğu için ekrandan alındığını ileri sürdü. Halk TV eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ise X hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı: 'Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır. İzleyici, lütfen gözünüzü açın. 10’dan fazla patronla çalıştım ama Cafer Mahiroğlu kadar cahilini görmedim.'

Gazeteci Sorel Dağıstanlı, görevinden ayrılan spiker Seda Selek'e gösterdiği destek nedeniyle Halk TV'de ekrandan alındığını açıkladı.

Gazeteci Sorel Dağıstanlı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı. Bu paylaşım gerekçe gösterilerek ekrandan alındım. Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan Halk TV izleyicilerine ve tüm emekçi iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'

Seda Selek: "İstifamın sebebi sadece Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır."

Sorel Dağıstanlı'nın ardından Seda Selek Halk TV'den neden istifa ettiğini açıkladı. Selek, kanalın patronu Cafer Mahiroğlu nedeniyle istifa ettiğini duyururken şunları dedi.

'Herkes ayrılık gerekçelerimi merak etmiş, anlıyorum. Niyetim kendimi özne, yaşadıklarımı da, ülkenin bu kadar ciddi sorunları varken burada kriz  haline getirmek değildi. O nedenle yayında 'kendime göre haklı gerekçelerim var' demekle yetindim. Madem merak ediliyor ve gazetecilerin dayanışmasının bile yer yer önüne koyuluyor, o halde iki satır yazayım; 

Halk TV benim ikinci evimdi. Orada dostlarımı bıraktım, izleyicilerimi bıraktım. 25 yıldır emek verdiğim, severek yaptığım  mesleğime, gelecekte ne olacağını bilmeden ara vermiş oldum. 

İstifamın sebebi sadece Halk Tv'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır., Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir. Bu mesleğin bilinmemesi ve ısrarla doğasına aykırı tutum ve davranışlardır. Tekrar tekrar söylüyorum, bütün bunlara rağmen işini yapmaya çalışan emekçi arkadaşlarımız ve yöneticilerimizin gayreti, iyi niyetli çabaları bunca zaman dayanmama vesile olmuştur. Halk Tv'yi var eden onlardır.  Fakat dostum Sorel Dağıstanlı'nın bana destek olduğu için ekrandan uzaklaştırılması işleri başka bir boyuta getirdi. Artık açık açık yazma, dayanışma vaktidir!'

"İzleyici gözünü açsın... Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır."

Halk TV'de bir dönem çalıştığını belirten Özlem Akarsu Çelik'ten zehir zemberek açıklama geldi. 

Çelik, şu açıklamayı yaptı:

'HALK TV: CENNET VADEDEN BİR CEHENNEM…

Ekrana çok yakışan, büyük beğeniyle izlenen meslektaşım Seda Selek de Halk TV’den ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir başka başarılı ve deneyimli meslektaşımız Sorel Dağıstanlı, Seda Selek’e destek açıklamasının ardından işsiz bırakıldı.

Günlerdir kenarından köşesinden dönülüyor bu patronun yaptıklarının ama açık açık yazılamıyor. Birileri de zannediyor ki gazeteciler Cafer Mahiroğlu’nu koruyor. Ne münasebet! 

Gazeteciler kim olduğu meçhul bir  patronun ekranına muhtaç da değil mahkûm da. Ayrıca ona hak etmediği itibarı kazandırmaktan da uzak durmak gerekiyor. 

Gazeteciler, kötülerle daha kötüler arasına sıkışmış durumda. Söz konusu sermaye olunca kötülükte birbirlerinden farkları kalmıyor.

İktidarın, hukuksuz biçimde el koyduğu TELE 1’i üç otuz paraya satışa çıkardığı şu ortamda HALK TV’deki yasadışı çalışma koşullarını ifşa edip iktidarın olası kayyımına yol göstericilik yapmaktan çekiniyoruz. Hepsi bu!

Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır. Halk TV’de ödenmeyen kıdem tazminatlarından tutun da tazminatlar birikmesin diye o şirketten bu şirkete aktarılan kadrolara, Basın İş Kanununa tabi çalıştırmayıp basın kartı ve yıpranma payı dahil tüm hakları gasp etmesinden fazla mesai ücreti ödememesine kadar her alan sorunludur. Buna itiraz edenlere 'Kapı orada. Nasıl olsa sizi çalıştıracak başka yer yok. Dönüp dolaşıp buraya geleceksiniz' diyen biri sosyal medyada “muhalif olduğu için başına gelenleri”(!) paylaşıyor ya, biz acı acı gülüyoruz aldığı alkışlara.

Kısacık Ankara temsilciliği sürecimde tanık olduğum ve ayrılırken kamuoyu ile de paylaştığım ve hiçbir ortamda söylemekten vazgeçmediğim şu tespiti bir kez daha paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda farklı kurumlarda 10’dan fazla patronla çalıştım ama Cafer Mahiroğlu kadar cahilini ve cüretkârını görmedim. Ana muhalefet partisinin gazetecilere yaptığı en büyük kötülük, böyle bir medya patronunu bu sektöre sokmak ve büyütmek oldu.

Ey izleyici/okuyucu… Lütfen biraz gözünüzü açın. Gazetecilerin sırtına basan bir medya patronunu ve onun yardakçılarını alkışlamaya devam edecekseniz bir daha konuşalım, yazışalım.

Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı'ya ve Cafer Mahiroğlu'nun eziyet ettiği tüm Halk TVzede gazetecilere geçmiş olsun diyorum. Dayanışmadan ve örgütlenmeden bu kötülükle mücadele edemeyiz.'

Hakkında çeşitli iddialar bulunan Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'na tepki yağdı:

"Kendi çalışanına sahip çıkmayan, emeğinin karşılığını vermeyen Halk TV yönetimi..."

'Halk TV’nin yıllardır kamuoyuna verdiği mesaj ile çalışanlarına yönelik tutumu arasındaki çelişki artık daha görünür hale gelmiş durumda.

Sorel Dağıstanlı; gazetecilik ilkelerine bağlı, haksızlıkların karşısında duran, işçinin ve emekçinin hakkını savunan, doğruların yanında duran bir gazetecidir.

Seda Selek’in ayrılığının ardından ona destek amacıyla yazdığı “Haklı sebeplerinin de yanındayım” cümlesine tahammül edemeyen Halk TV yönetimi, her gün ekranlarda fikir özgürlüğünü, emekçinin hakkını ve haksızlığa uğrayanların yanında olduklarını anlatıyor.

Üstelik Halk TV’nin yıllardır kullandığı bir slogan var: 'Yalnız değilsiniz'

Bu slogan ekranlarda sürekli dönüp duruyor. Ancak kendi çalışanına sahip çıkmayan, emeğinin karşılığını vermeyen, mobbing uyguladığı iddia edilen ve çalışanlarını yalnız bırakan Halk TV yönetimin, ekranlara 'Yalnız değilsiniz' sloganını yazması artık birçok kişiye samimi ve inandırıcı gelmiyor.'

"Kurduğu çark teşhir olmasın diye çabalayan bir patron kanalı."

'Halk TV, muhaliflerin sırtına binip muhalefetin medya tekeline dönüşmeye çalışıyor. Sabah-akşam demokrasi narası atıp bir paylaşıma bile tahammül edemeyenlerin ne kadar demokrat oldukları gayet açık. Demokrat olamayacak kadar zenginleşen ve kurduğu çark teşhir olmasın diye çabalayan bir patron kanalı.'

"Patronaj sansürün boyutunu arşa çıkarmış."

'Halk TV’yi -bir noktada-Halk TV yapan kadrolar bir bir ayrılıyor. Patronaj sansürün boyutunu arşa çıkarmış. İşten ayrılmak durumunda kalan Seda Selek’e destek paylaşımı yapmayı bile tehdit olarak gören bir kafa var. İktidar medyasını eleştiriyoruz ama benzerleri 'muhalif' cephede de var. Bu kurumlar düzelmeden, Türkiye’de medya üzerine şöyle ya da böyle konuşmak artık saçmalık. Bir kez daha geçmiş olsun Sorel hocam.'

"DÜZGÜN birini kanalın başına koy, ya da bırak bu işleri git iyi bildiğini işi yap."

'Cafer Mahiroğlu sen neymişsin ya!? İzleyicilerin var edip büyüttüğü bu televizyon kanalını ne hakla çalışanlara haklarını vermeyerek değersizleştirirsin? Daha önce de muhabirlerinizin serzenişlerine birebir şahidim. Ya bilmediğin işi öğren, saçma sapan fikirlerinle mesleği gazetecilik olan insanları hayattan soğutma ve DÜZGÜN birini kanalın başına koy, ya da bırak bu işleri git iyi bildiğini işi yap. Biz bu kanalı sana ve uzantılarına yedirmeyiz! Önceden haber vermeden işten çıkarmalar, hakları olan parayı vermemeler, kötü davranışlar... Yıldırdınız sevdiğimiz gazetecileri!'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
