Halk TV Çalışanlarından Kanalın Patronu Cafer Mahiroğlu’na Zehir Zemberek Sözler
Halk TV'de sular durulmuyor. Tavır ve tutum iddiaları nedeniyle pek çok çalışanın sert açıklamalar yaparak istifa ettiği Halk TV'de spiker Seda Selek, kanalın patronu Cafer Mahiroğlu nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Gazeteci Sorel Dağıstanlı ise Seda Selek'e destek gösteren bir paylaşımda bulunduğu için ekrandan alındığını ileri sürdü. Halk TV eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ise X hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı: 'Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır. İzleyici, lütfen gözünüzü açın. 10’dan fazla patronla çalıştım ama Cafer Mahiroğlu kadar cahilini görmedim.'
Gazeteci Sorel Dağıstanlı, görevinden ayrılan spiker Seda Selek'e gösterdiği destek nedeniyle Halk TV'de ekrandan alındığını açıkladı.
Seda Selek: "İstifamın sebebi sadece Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır."
"İzleyici gözünü açsın... Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır."
Hakkında çeşitli iddialar bulunan Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'na tepki yağdı:
"Kendi çalışanına sahip çıkmayan, emeğinin karşılığını vermeyen Halk TV yönetimi..."
"Kurduğu çark teşhir olmasın diye çabalayan bir patron kanalı."
"Patronaj sansürün boyutunu arşa çıkarmış."
"DÜZGÜN birini kanalın başına koy, ya da bırak bu işleri git iyi bildiğini işi yap."
