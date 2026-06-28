Hakkında Gözaltı Kararı Çıkartılan Tamar Tanrıyar Yurt Dışına Çıkmış
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı bazı videoların suç unsuru taşıdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tamar Tanrıyar'la ilgili İsmail Saymaz kritik bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.
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Yakalama kararı çıkarıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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