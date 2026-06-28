Hakkında Gözaltı Kararı Çıkartılan Tamar Tanrıyar Yurt Dışına Çıkmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı bazı videoların suç unsuru taşıdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tamar Tanrıyar'la ilgili İsmail Saymaz kritik bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.