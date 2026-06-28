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Hakkında Gözaltı Kararı Çıkartılan Tamar Tanrıyar Yurt Dışına Çıkmış

Hakkında Gözaltı Kararı Çıkartılan Tamar Tanrıyar Yurt Dışına Çıkmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 21:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı bazı videoların suç unsuru taşıdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tamar Tanrıyar'la ilgili İsmail Saymaz kritik bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

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Yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarının suç unsuru taşıdığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmada, şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla resen inceleme yürütüldüğü belirtildi.

Gözaltı kararı da verilen Tanrıyar’ın 23 Haziran’da Marmaris Deniz Hudut Kapısı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilirken, bu gelişme üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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