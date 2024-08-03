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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 11:11

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Bu içerik 03.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Geçtiğimiz ayın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Philips Aqua Plus Şarjlı Dikey Süpürge, Stanley Taşınabilir Soğutucu Çanta, Levoit Kule Fan, Şemsiye Şeklinde Araba Güneşliği gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..

Sunduğu konfor, hafiflik ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Crocs Classic Juice Terlikler, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Kiko Milano Smart Radiance Krem, Bioderma Atoderm Nemlendirici, Calliel Beyazlatıcı Krem gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.

1 Ağustos 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Philips Lumea Epilasyon Cihazı, iPhone 15 bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Samsung TAB S9 FE tablet, Fissler marka düdüklü tencere seti ve Philips küçük ev aletleri vardı.

3 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge, bu hafta satışa sunuldu. En çok ilgi çeken ürünler arasında Hoover ve Electolux'un beyaz ev eşyaları ve Kagu Mobilya'nın köşe takımları vardı.

Amazon'da Süper Tasarruf Haftası başladı! Prime Day indirimlerinde kaçırdığınız ürünleri fırsatlı bir fiyatta yakalamak için harika bir şans. Temizlik malzemelerinden gıdaya onlarca üründeki indirimi aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

Geçen ayın en çok satılan elektronik ürünleri arasında, vantilatörler ve epilasyon cihazları vardı. Temmuz ayının en çok satılan elektronik eşyalarını aşağıdaki içerikte derledik.

Saç Bakım Günleri'ne özel indirim! Saç bakım rutininizde kullandığınız ürünleri stoklamanın tam zamanı. Kerastas, OGX, HC, Urban Care gibi markalarda kaçırılmayacak indirimleri aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

2 Ağustos 2024 tarihinde BİM'de satışa sunulacak olan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu, kataloğun en çok dikkat çeken ürünlerinden biriydi. Aşağıdaki içerikte tüm özelliklerini ve katalogun devamını bulabilirsiniz.

Kitap kurtları bu içerikte buluşuyor! Temmuz ayı boyunca en çok satın alınan, en çok okunan kitapları sizin için aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.

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