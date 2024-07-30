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Saç Bakım Günleri'ne Özel İndirim Şöleni Başladı! İşte Fırsatlarda Öne Çıkanlar

etiket Saç Bakım Günleri'ne Özel İndirim Şöleni Başladı! İşte Fırsatlarda Öne Çıkanlar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.07.2024 - 13:43

Saç Bakım Günleri'ne özel fırsatlar başladı. Saç bakımının öncü markalarında yer alan indirimleri kaçırmak istemiyorsanız sizi hemen aşağıya alalım.

Saç Bakım Günleri'nde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Bu içerik 30.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Şampuan ve Saç Bakım Ürünlerinde 200 TL ve Üzerine %20 İndirim👇

Şampuan ve Saç Bakım Ürünlerinde 200 TL ve Üzerine %20 İndirim👇

Buradan ulaşabilirsiniz.

Saç Bakım Günleri'nde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

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MORFOSE Ürünlerinde Sepette %10 İndirim👇

MORFOSE Ürünlerinde Sepette %10 İndirim👇

Bu indirim tam benlik diyenler için linki buraya bıraktım.

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HC Care Saç Bakım Ürünlerinde 50 TL Üzerine %20 İndirim👇

HC Care Saç Bakım Ürünlerinde 50 TL Üzerine %20 İndirim👇

Herkesin öve öve bitiremediği bu ürüne siz de bir şans vermek isterseniz şimdi tam zamanı!

Linkini buraya bıraktım.

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Kerastase Ürünlerinde 2000 TL ve Üzeri 250 TL İndirim👇

Kerastase Ürünlerinde 2000 TL ve Üzeri 250 TL İndirim👇

Saç bakım ürünleri arasında öne çıkan markalardan biri olan Kerastase ile daha önce tanışmadıysanız şimdi tam zamanı! 

Linki burada.

Saç Bakım Günleri'nde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

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OGX Ürünlerinde 400 TL Üzerinde 40 TL İndirim👇

OGX Ürünlerinde 400 TL Üzerinde 40 TL İndirim👇

Linkini buraya bıraktım.

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Urban Care Ürünlerinde 100 TL Üzerine %40 İndirim👇

Urban Care Ürünlerinde 100 TL Üzerine %40 İndirim👇

Favori ürünlerinize buradan ulaşabilirsiniz.

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L'Oréal Professionnel Satıcılı Seçili Ürünlerde %20 İndirim👇

L'Oréal Professionnel Satıcılı Seçili Ürünlerde %20 İndirim👇

Yıpranmış saçlara çok iyi geldiği söylenen bu seti denemek isterseniz indirimli fiyatıyla hemen sepete atabilirsiniz. 

Linki burada.

Saç Bakım Günleri'nde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

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