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Küçük Ev Aletlerinde İndirim Festivali Başladı! Festivalin Öne Çıkan Parçaları

etiket Küçük Ev Aletlerinde İndirim Festivali Başladı! Festivalin Öne Çıkan Parçaları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.07.2024 - 17:13

Çeyiz alışverişinde olanlar, eski ev aletlerini yenilemeyi düşünenler buraya! Küçük ev aletlerinin yer aldığı indirim festivalinin öne çıkanlarını sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 29.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Elektrikli süpürge deyince akla ilk gelen marka ve modellerden biri, Philips FC9749/07 PowerPro Max Toz Torbasız Süpürge👇

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Süpürgeyi araştırdım ve buradaki yorumlara baktım; ona göre aldım. Süpürge geldi, ilk denemesini yaptık. Sessiz süpürmesi harika, ayarını son hızına getirdiğin zaman zor süpürüyoruz. Eski süpürgeyle süpürülen yerden tekrar Philips Maraton'la süpürdük, yine toz çıkardı. Ben beğendim.

Mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri: Arzum AR1137 Starchef Multi 1500 W Blender Seti

Mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri: Arzum AR1137 Starchef Multi 1500 W Blender Seti

1500 W'lık güçlü motoruyla, 5 farklı işleviyle ve 800 ml'lik geniş kapasitesiyle hem sebze hem de meyveleri hızlı ve kolay bir şekilde ezebilen bu set, püre ve ayran yapımında da oldukça işlevsel bir ürün. 

Buradan ulaşabilirsiniz. 

Kullanmadan yorum yapmak istemedim. O yüzden bütün aparatları denedim. Rendeleri çok iyi ve ideal. Kalınıda incesinde çok başarılı. Dilimleme aparatı da çok güzel. Patates cips denemedim gayet güzel. Normal rondo kısmında soğan çok parçalıyor o yüzden az bıztlatmak gerek. Karıştırması da çok iyi. F/P ürünü kesinlikle.

Çayınız yanınızda sıcacık kalsın istiyorsanız kendinize bir iyilik yapın ve bir çaycı alın.

Çayınız yanınızda sıcacık kalsın istiyorsanız kendinize bir iyilik yapın ve bir çaycı alın.

Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi, uygun fiyatıyla alabileceğiniz çaycılardan biri. 

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Küçük ev aletleri indirim festivalinde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın!

Sorunsuz geldi. Kapak konusunda baya olumsuz yorum vardı ama hiç de böyle bir problem yok gayet rahat çıkıyor ve takılıyor. Ayrıca süzgeç de içerisinde çıktı. Gayet güzel ısıtıyor ve şık bir tasarıma sahip herkese tavsiye ederim.

Erkeklerin bakımda en çok tercih ettiği ürünlerden biri de fırsatlar arasında yer alıyor.

Erkeklerin bakımda en çok tercih ettiği ürünlerden biri de fırsatlar arasında yer alıyor.

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti, ıslak ve kuru kullanım ile tüm ihtiyacınızı karşılıyor. 

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3 aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Eskisi bana işkenceymiş bunu alınca anladım. Almayı düşünenlere bol aksesuarlı versiyonlarını tercih etmelerini tavsiye ederim. Şarjı uzun gidiyor.

Evde epilasyon rahatlığı için ihtiyacınız olan ürün: Braun IPL Silk Expert Pro 3 PL3132

Evde epilasyon rahatlığı için ihtiyacınız olan ürün: Braun IPL Silk Expert Pro 3 PL3132

Hazır indirime girmişken kendinize bir iyilik yapın ve bu ürünü sepetinize atın!

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Siz evde yokken bile evinizi pırıl pırıl yapacak bir yardımcı: Dreame L10S Pro Robot Süpürge

Siz evde yokken bile evinizi pırıl pırıl yapacak bir yardımcı: Dreame L10S Pro Robot Süpürge

5300 Pa emiş gücü, 2li paspas pedleri ile güçlü temizlik sunan bu ürün için bir kullanıcı yorumu şöyle;

Haritalandırma, konum algısı falan çok iyi. Kesinlikle kafanızda markadan kaynaklı bir durum oluşmasın. Yazılım olarak bence çok iyi, uygulaması çok kolay ve özellikleri oldukça iyi. Çalışma yönünden temizlemesi, sulu ya da susuz, her ikisi de çok iyi. Halı ayarı muazzam.İndirimde yer alan bu robot süpürgeye bir şans vermek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Saçlarınızı tararken düzeltmenizi sağlayan Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça👇

Saçlarınızı tararken düzeltmenizi sağlayan Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça👇

Uygun fiyatıyla sepetinize eklemelik bir ürün. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu: 

İlk başta çok kararsızdım. Yorumları okuyunca da emin olamadım. 'Düzleştirmiyor, saçı yoluyor, yanık kokuyor' demişler ama kesinlikle öyle bir şey yok. Neticede bu bir tarak, üstünde 3-5 saç kalması çok çok normal. Ben önce normal bir tarakla tarayıp sonra bununla düzleştirdim ki benim saçlarım aşırı dökülür tararken. Buna rağmen saçlarımın üstünde aktı resmen. Düzleştirici gibi preslemediği için saç jilet gibi olmuyor ama düz ve hacimli duruyor ve düzleştiricideki gibi saç uçlarınızı da kırıp saçı sertleştirmiyor, bence en önemli özelliği bu. Yanık kokusuna gelince, düzleştiriciler de ısınınca kokar ama saçı yaktığı için değil, sıcaklıktan. Ben bunda bariz bir yanık kokusu almadım, çok hafif sıcaklığın verdiği koku vardı. Bence 'kokuyor' diyenler yüksek ısıda çok üstünden geçip saçını yakmış olabilir. En yüksek ısıda yapmayın zaten, saçınıza uygun sıcaklığı bulun, ben 180'de kullandım. Anlatıldığı gibi tutamlar halinde önce alttan sonra üstten, en son normal tarar gibi kullandım. Tarak olduğu için de aşırı pratik ve hızlı. Benim saçlarım çok sık, kalın telli ve dalgalı; ben çok memnun kaldım, keşke yorumlara aldanmayıp daha önceden alsaymışım. Size bir tavsiye, eğer yine de emin olamıyorsanız elektronik mağazalarına gidip teşhir ürünü deneyebilirsiniz, ben emin olamayınca öyle yaptım.

Buharlı temizliği keşfetmenizin tam zamanı!

Buharlı temizliği keşfetmenizin tam zamanı!

Karcher Sc 2 Upright Easyfix Ae Buharlı Temizlik Makinesi, küçük ev aletlerindeki fırsatlar arasında sizi bekliyor.

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Küçük ev aletleri indirim festivalinde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın!

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