Küçük Ev Aletlerinde İndirim Festivali Başladı! Festivalin Öne Çıkan Parçaları

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Kullanıcı yorumu:

İlk başta çok kararsızdım. Yorumları okuyunca da emin olamadım. 'Düzleştirmiyor, saçı yoluyor, yanık kokuyor' demişler ama kesinlikle öyle bir şey yok. Neticede bu bir tarak, üstünde 3-5 saç kalması çok çok normal. Ben önce normal bir tarakla tarayıp sonra bununla düzleştirdim ki benim saçlarım aşırı dökülür tararken. Buna rağmen saçlarımın üstünde aktı resmen. Düzleştirici gibi preslemediği için saç jilet gibi olmuyor ama düz ve hacimli duruyor ve düzleştiricideki gibi saç uçlarınızı da kırıp saçı sertleştirmiyor, bence en önemli özelliği bu. Yanık kokusuna gelince, düzleştiriciler de ısınınca kokar ama saçı yaktığı için değil, sıcaklıktan. Ben bunda bariz bir yanık kokusu almadım, çok hafif sıcaklığın verdiği koku vardı. Bence 'kokuyor' diyenler yüksek ısıda çok üstünden geçip saçını yakmış olabilir. En yüksek ısıda yapmayın zaten, saçınıza uygun sıcaklığı bulun, ben 180'de kullandım. Anlatıldığı gibi tutamlar halinde önce alttan sonra üstten, en son normal tarar gibi kullandım. Tarak olduğu için de aşırı pratik ve hızlı. Benim saçlarım çok sık, kalın telli ve dalgalı; ben çok memnun kaldım, keşke yorumlara aldanmayıp daha önceden alsaymışım. Size bir tavsiye, eğer yine de emin olamıyorsanız elektronik mağazalarına gidip teşhir ürünü deneyebilirsiniz, ben emin olamayınca öyle yaptım.