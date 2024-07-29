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Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü Tencereden Tupperware Ürünlerine 30 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü Tencereden Tupperware Ürünlerine 30 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 01:35

30 Temmuz 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? Fissler markasının kalitesiyle öne çıkan düdüklü tenceresi, mutfakta zamanı etkin kullanmanızı sağlayacak bir ürün. Diğer yandan, Tupperware'in dayanıklı ve kullanışlı ürünleri de bugünün fırsatları arasında yer alıyor. İndirimlerle dolu bu günü değerlendirin ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bu ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alın.

Bu içerik 30.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Fissler Vitaquick Blue Point Düdüklü Tencere 3,5 lt

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3. Victorinox Siyah 5 Li Büyük Soyma Seti

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7. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1x Simplecook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça 21BM

9.999,00 TL yerine şimdi 7.200,00 TL.

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9. United Colors of Benetton Erkek Kol ve Yaka Ucu Çizgili Polo Tişört

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861,90 TL yerine şimdi indirimle 649,99 TL.

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10. BRITAX RÖMER Dualfix Reboarder Oto Koltuğu

10. BRITAX RÖMER Dualfix Reboarder Oto Koltuğu

24.356,82 TL yerine müthiş bir indirimle 12.999,99 TL.

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11. Adidas DURAMO RC U Spor Ayakkabı Erkek

11. Adidas DURAMO RC U Spor Ayakkabı Erkek

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12. Othello Clima Downa Yastık 50 x 70 cm

12. Othello Clima Downa Yastık 50 x 70 cm

2.199,00 TL yerine şimdi Amazon'da 1.493,56 TL.

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13. USR 55 Cm. Pilates Topu

13. USR 55 Cm. Pilates Topu

397,35 TL yerine şimdi sadece 134,99 TL.

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