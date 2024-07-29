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ŞOK'a Karcher Easyfix Buharlı Temizleyici Geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Easyfix Buharlı Temizleyici Geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
29.07.2024 - 18:36

ŞOK 31 Temmuz - 7 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Temmuz - 7 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Skytech 65" 4K Android Led Tv 16.999 TL,

Skytech 65" 4K Android Led Tv 16.999 TL,

  • Skytech 50' 4K Android Tv 9.999 TL, 

  • Fantom Girdap CS 9000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL, 

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.499 TL,

  • Sinbo Salça - Et- Kıyma Makinesi 1.099 TL,

  • 4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 199 TL,

  • Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 149 TL,

  • Jakarlı El Havlusu 34,95 TL, 

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 63,50 TL,

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 56 TL, 

  • Kılıflı Piknik Örtüsü 99 TL, 

  • 2'li Hasır Amerkan Servisi 111 TL, 

  • Ruumstore 8 Bölmeli Konserve Dolabı 1.499 TL,

  • Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL,

  • Ruumstore 2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 999 TL,

  • 2 Kapaklı 4 Bölmeli Geniş Dolap 999 TL

En beğenilen mobilyalar burada.

Singer Tradition 2259 Dikiş Makinesi 4.999 TL

Singer Tradition 2259 Dikiş Makinesi 4.999 TL

  • 80x150 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 250 TL,

  • 120x180 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 449 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL,

  • Kadın Dantelli Şortlu Pijama Takımı 299 TL, 

  • Kadın Basic Atlet 79,95 TL, 

  • Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL, 

  • Minimizer Sütyen 119 TL, 

  • Ribanalı Straplez Sütyen 149,25 TL,

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL,

  • 2'li Kadın Desenli Slip 59,95 TL, 

  • 2'li Kadın Desenli Bato Slip 59,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL, 

  • 2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL, 

  • 3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL, 

  • Kadın / Erkek Mantar Taban Terlik 199 TL, 

  • Kadın Kot Örgü Terlik 75 TL,

  • Kadın Tek Bant Yüksek Taban Terlik 129 TL

Dikiş makineleri için tıklayın.

Salçalık malzemeler;

Salçalık malzemeler;

Salça makineleri burada.

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Fırsat ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bebek ürünleri;

Bebek ürünleri;

Bebek ürünlerinde fırsatlar burada.

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Market ürünleri;

Market ürünleri;

25 TL üstü alışveriş kampanyası;

  • 10'lu Nescafe Ice Latte / Mocha 39 TL, 

  • 700 gram Kelleogs Cocopops Jumbos 50 TL, 

  • 460 gram Bal Petek Süzme Çiçek Balı 50 TL, 

  • 400 gram Ülker Bebe Bisküvisi 30 TL,

  • 60'lı Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 275 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.799 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.799 TL

Karcher marka ürünlere göz atmak için tıklayın.

Halı Koltuk yıkama makineleri burada.

Philips Espresso makineleri burada.

Mobilya;

Mobilya;
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