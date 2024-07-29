ŞOK'a Karcher Easyfix Buharlı Temizleyici Geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Karcher Easyfix Buharlı Temizleyici Geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 31 Temmuz - 7 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Temmuz - 7 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Skytech 65" 4K Android Led Tv 16.999 TL,
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Singer Tradition 2259 Dikiş Makinesi 4.999 TL
Salçalık malzemeler;
Hijyen ürünleri;
Bebek ürünleri;
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Market ürünleri;
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.799 TL
Mobilya;
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