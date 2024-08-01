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Temmuz Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

etiket Temmuz Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.08.2024 - 14:14

Geride bıraktığımız Temmuz ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sauna modu ile öne çıkan Mayaglory Turbo Fan Lite Chrome El Duşu, çok satanlar listesinde yer alan ürünlerden biri.

Sauna modu ile öne çıkan Mayaglory Turbo Fan Lite Chrome El Duşu, çok satanlar listesinde yer alan ürünlerden biri.

Geçen ay 500 adetten fazla satışıyla öne çıkan bu el duşuna siz de bir şans vermek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Geçen ay 1000 adet satışıyla Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta👇

Geçen ay 1000 adet satışıyla Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta👇

Üstelik şu an fırsat ürünleri arasında yer alıyor. 

Linki burada.

Aracınızı güneşten koruyan en etkili ürünlerden biri araba güneşlik şemsiyesi👇

Aracınızı güneşten koruyan en etkili ürünlerden biri araba güneşlik şemsiyesi👇

1000 adet satışıyla öne çıkıyor. 

Linki burada.

Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü

Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü

Şarj ısısını azaltma özelliğiyle öne çıkan Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü, 

30W sayesinde cihazlarınıza hızlı şarj imkanı sunuyor. 

Linki burada.

1000 adetten fazla satışıyla beylerin stick deodorant tercihi Old Spice Captain olmuş.

1000 adetten fazla satışıyla beylerin stick deodorant tercihi Old Spice Captain olmuş.

En çok satan Old Spice kokusu olan Captain, herkesin favorisi olmuş durumda. 

Siz de denemek isterseniz hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Sıcak havalarda bir nebze de olsa ferahlamak isteyenlerin tercihi LEVOIT Kule Fan👇

Sıcak havalarda bir nebze de olsa ferahlamak isteyenlerin tercihi LEVOIT Kule Fan👇

Klima yerine bütçenize uygun bir kule fan almayı düşünüyorsanız Temmuz ayında 1000 adetten fazla satışıyla çok satanlarda yer alan LEVOIT Kule Fan'ı tercih edebilirsiniz. 

Linkini buraya bıraktım.

Ürünü merak edenler için detaylı bir kullanıcı yorumu şöyle;

Marmara kıyılarında kuzey rüzgarlarına açık deniz kenarında yaşıyorum. Bu seneye kadar evde serinleme için vantilatör, klima ve benzeri bir cihaza çok da ihtiyacımız olmazdı. Sadece Ağustos ayında 1-2 hafta sıcaklar bunaltırdı. Fakat bu yaz daha Haziran başından itibaren 35-40C arası ve yüzde 70-90 nem bandında bunaltıcı bir yaz yaşamamız nedeniyle klimaya göre daha ekonomik ve taşınabilir alternatif bir serinletici cihaz arayışına girdim ve yorumlara güvenerek bu cihazı satın aldım. İyi ki de almış olduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle bu ürün yerine, fiyatının %30 daha ucuzuna vantilatör tercih etmemelisiniz! Çünkü ürün en düşük kademeden en yüksek kademeye kadar son derece işlevsel bir üfleme gücüyle sizi rahatlatıyor. Vantilatör sadece pervane çapı boyunca üfleme sağlarken bu ürünün en büyük farkı, yer seviyesinden en üst seviyesine kadar yaklaşık 90 cm.lik bir genişlikte üfleme sağlıyor.. Yorumlarda da belirtildiği üzere son derece sessiz çalışıyor.1-3 kademe arasında zaten sesi neredeyse hiç duymuyorsunuz. En yüksek seviye olan 5. kademe bile uykunuzu engellemeyecektir. Zaten ürün genel olarak son derece kaliteli duruyor., kumandası da çok güzel ve işlevsel. Eksi sayılabilecek tek yanı (ki bence hiç de önemli değil) ana göstergenin ürünün üst tarafında olması ve bu sebeple kumanda ederken bu ekrandaki değerleri görememeniz. Çok da merak ediyorsanız kalkıp bir zahmet bakarsınız :) Vantilatör parasına bu cihazı aldığım için son derece mutluyum, evin neresinde ihtiyaç duyuyorsanız kullanabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda da dekoratif olarak bir köşede durması hiç problem yaratmayacak kalitede bir ürün.. Teşekkürler Amazon :)

Madame Coco Diamanta 5 Parça Karaf Seti

Madame Coco Diamanta 5 Parça Karaf Seti

Şık ve sade tasarımlara mutfağınızda yer vermeyi seviyorsanız bu seti sepetinize ekleyebilirsiniz. 

Üstelik indirimde. 

Linkini buraya bıraktım.

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

500 adetten fazla satışıyla en çok tercih edilen hoparlör modellerinden biri olan  Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör, burada.

Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, çıkarılabilir ferahlık bölmesi ile kötü kokulara son veriyor.

Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, çıkarılabilir ferahlık bölmesi ile kötü kokulara son veriyor.

Geliştirilmiş kapak ve hazne birleşimi ile kum ve atık dökülmelerini önleyen Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, hem patili dostlarınız hem de kendiniz için alabileceğiniz en güzel ürünlerden biri.

  • Evde olmadığınız zaman kedinizi uzaktan izleme imkanı 

  • Alçak giriş ve geniş alan

  • Çoklu kedi tanıma özelliği 

  • Kedinizin sağlık durumundan haberdar olmanızı sağlayan akıllı veri yönetimi gibi özellikleri bulunuyor. 

Siz de bu keyfi yaşamak isterseniz en çok tercih edilen bu akıllı otomatik kedi tuvaletini tercih edebilirsiniz.

Linki burada.

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Süpürme ve silme işlemini tek bir ürünle yapmanın keyfini siz de deneyimlemek isterseniz çok satan dikey süpürgelerden biri olan Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge modeline bir şans verebilirsiniz. 

Linki burada.

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Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi Kolajen

Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi Kolajen

2. ürüne %15 indirim fırsatını hazır yakalamışken siz de sepetinize ekleyebilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Valletta Drongo Isıya Dayanıklı Yanmaz Yapışmaz Silikon Spatula Seti

Valletta Drongo Isıya Dayanıklı Yanmaz Yapışmaz Silikon Spatula Seti

BPA içermeyen sağlığa zarar vermeyen silikon maddeden üretilmiş olan bu set, iç kısmında çelik malzemesi ile öne çıkıyor. 

Çok satanlar listesinde yer alan bu ürüne siz de şans vermek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Moda kategorisinin en çok tercih edilen ürünü Levi's 511 Slim Jean Pantolon olmuş👇

Moda kategorisinin en çok tercih edilen ürünü Levi's 511 Slim Jean Pantolon olmuş👇

Fırsatlar arasında yer alan bu ürüne siz de buradan ulaşabilirsiniz.

Pantolon markasından da belli olduğu üzere kaliteli. Tahminen 7-8 yıl bile kullanılabilecek hissi veriyor. Fakat biraz kalın ve sert bir dokusu var. Yaz aylarında giyilmez. Ama bahar ve kış aylarında çok rahat giyilir.

İlk sıralarda görmeye alıştığımız Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure 👇

İlk sıralarda görmeye alıştığımız Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure 👇

Piyasaya göre uygun fiyatıyla en çok tercih edilen bu ayakkabıyı siz de beğeniyorsanız buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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