Temmuz Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Klima yerine bütçenize uygun bir kule fan almayı düşünüyorsanız Temmuz ayında 1000 adetten fazla satışıyla çok satanlarda yer alan LEVOIT Kule Fan'ı tercih edebilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Ürünü merak edenler için detaylı bir kullanıcı yorumu şöyle;

Marmara kıyılarında kuzey rüzgarlarına açık deniz kenarında yaşıyorum. Bu seneye kadar evde serinleme için vantilatör, klima ve benzeri bir cihaza çok da ihtiyacımız olmazdı. Sadece Ağustos ayında 1-2 hafta sıcaklar bunaltırdı. Fakat bu yaz daha Haziran başından itibaren 35-40C arası ve yüzde 70-90 nem bandında bunaltıcı bir yaz yaşamamız nedeniyle klimaya göre daha ekonomik ve taşınabilir alternatif bir serinletici cihaz arayışına girdim ve yorumlara güvenerek bu cihazı satın aldım. İyi ki de almış olduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle bu ürün yerine, fiyatının %30 daha ucuzuna vantilatör tercih etmemelisiniz! Çünkü ürün en düşük kademeden en yüksek kademeye kadar son derece işlevsel bir üfleme gücüyle sizi rahatlatıyor. Vantilatör sadece pervane çapı boyunca üfleme sağlarken bu ürünün en büyük farkı, yer seviyesinden en üst seviyesine kadar yaklaşık 90 cm.lik bir genişlikte üfleme sağlıyor.. Yorumlarda da belirtildiği üzere son derece sessiz çalışıyor.1-3 kademe arasında zaten sesi neredeyse hiç duymuyorsunuz. En yüksek seviye olan 5. kademe bile uykunuzu engellemeyecektir. Zaten ürün genel olarak son derece kaliteli duruyor., kumandası da çok güzel ve işlevsel. Eksi sayılabilecek tek yanı (ki bence hiç de önemli değil) ana göstergenin ürünün üst tarafında olması ve bu sebeple kumanda ederken bu ekrandaki değerleri görememeniz. Çok da merak ediyorsanız kalkıp bir zahmet bakarsınız :) Vantilatör parasına bu cihazı aldığım için son derece mutluyum, evin neresinde ihtiyaç duyuyorsanız kullanabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda da dekoratif olarak bir köşede durması hiç problem yaratmayacak kalitede bir ürün.. Teşekkürler Amazon :)