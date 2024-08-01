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Temmuz Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri
Temmuz Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri
Geride bıraktığımız Temmuz ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Sauna modu ile öne çıkan Mayaglory Turbo Fan Lite Chrome El Duşu, çok satanlar listesinde yer alan ürünlerden biri.
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Geçen ay 1000 adet satışıyla Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta👇
Aracınızı güneşten koruyan en etkili ürünlerden biri araba güneşlik şemsiyesi👇
Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü
1000 adetten fazla satışıyla beylerin stick deodorant tercihi Old Spice Captain olmuş.
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Sıcak havalarda bir nebze de olsa ferahlamak isteyenlerin tercihi LEVOIT Kule Fan👇
Madame Coco Diamanta 5 Parça Karaf Seti
Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör
Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, çıkarılabilir ferahlık bölmesi ile kötü kokulara son veriyor.
Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge
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Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi Kolajen
Valletta Drongo Isıya Dayanıklı Yanmaz Yapışmaz Silikon Spatula Seti
Moda kategorisinin en çok tercih edilen ürünü Levi's 511 Slim Jean Pantolon olmuş👇
İlk sıralarda görmeye alıştığımız Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure 👇
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