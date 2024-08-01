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Elektronik , Ev Yaşam
Temmuz’un Yıldızı Vantilatörler! Geçtiğimiz Ayın En Çok Satan Elektroniği

etiket Temmuz’un Yıldızı Vantilatörler! Geçtiğimiz Ayın En Çok Satan Elektroniği

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 10:29

Temmuz ayı, teknoloji tutkunları için dopdolu geçti! İşte karşınızda, bu ayın en çok satan elektronik ürünleri. Delonghi MAGNIFICA EVO'nun kahve keyfi sunan sihirli dokunuşundan, Philips Lumea'nın pürüzsüz bir cilt vaat eden lazer epilasyonuna kadar birçok ürün, kullanıcıların favorisi oldu. Ayrıca, Apple AirPods Pro'nun üstün ses kalitesi ve Xiaomi Mi TV Stick'in akıllı TV deneyimi sunan özellikleri, en çok dikkat çekenler arasında yer aldı. Bu yazının devamında, Temmuz ayının en popüler elektronik ürünlerini ve neden bu kadar çok tercih edildiklerini keşfedin!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi ECAM290.81.TB

1. Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi ECAM290.81.TB

Delonghi MAGNIFICA EVO, kahve tutkunlarının rüyalarını süsleyen bir teknoloji harikası. Taze çekirdeklerden anında hazırlanan kahvelerle, sabahlarınızın yıldızı olacak. Tek bir dokunuşla barista kalitesinde kahve keyfi sunar, evinizde kafe havası estirir.

Burada.

Hepsiburada

2. Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

2. Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Yüz, vücut ve hassas bölgelerde etkili olan bu cihaz, tüylerden kurtulmanın konforlu yolunu sunuyor. Kablolu veya kablosuz kullanım seçenekleriyle, epilasyon artık çok daha pratik!

Burada.

Hepsiburada

3. Arçelik Ac 6030 Havadar Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu

3. Arçelik Ac 6030 Havadar Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu

Arçelik vantilatör, yaz sıcağında ferahlık isteyenler için mükemmel bir çözüm sunuyor. İyonizer teknolojisi ile havayı temizlerken, uzaktan kumanda ile konforunuzu katlar. Evinde serinlik ve tazelik arayanların yeni favorisi olmaya aday!

Burada.

Hepsiburada

4. Kumtel KTF-315 Ayaklı Vantilatör

4. Kumtel KTF-315 Ayaklı Vantilatör

Kumtel KTF-315, sıcak yaz günlerinin kahramanı. Ayarlanabilir hız ve yön özellikleriyle, serinliği tam istediğiniz noktaya taşıyacak. Şık ve modern tasarımıyla her odaya uyum sağlar, evinizde ferah bir esinti estirir.

Burada.

Hepsiburada

5. Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W(S) A 9000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima

5. Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W(S) A 9000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima

Mitsubishi Heavy klima, yazın bunaltıcı sıcaklarını unutturmaya aday. 9000 BTU gücüyle güçlü bir soğutma sağlar ve inverter teknolojisi ile enerji tasarrufu yapar. Sessiz çalışması ve şık tasarımıyla evinizde konforu doruklara çıkarır.

Burada.

Hepsiburada
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6. Vestel Flora Doğa 122 A++ 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima

6. Vestel Flora Doğa 122 A++ 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima

Vestel Flora Doğa klima, evinizde serinliği ve rahatlığı bir arada sunar. 12000 BTU gücüyle hızlı ve etkili soğutma sağlarken, wifi özelliği sayesinde uzaktan kontrol imkanı sunuyor. A++ enerji verimliliği ile hem doğayı hem de cebinizi korur.

Burada.

Hepsiburada

7. Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü GaN Tech (Şarj Isısını Azaltır) 20W/30W Type-C Hızlı iPhone & Android & iPad & Macbook Şarj Cihazı ArcStation Pro

7. Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü GaN Tech (Şarj Isısını Azaltır) 20W/30W Type-C Hızlı iPhone & Android & iPad & Macbook Şarj Cihazı ArcStation Pro

Spigen 30W USB-C güç adaptörü, şarj deneyiminizi baştan sona değiştirecek. GaN teknolojisi ile ısınmayı azaltır ve cihazlarınızı hızlıca şarj eder. iPhone'dan Macbook'a kadar tüm cihazlarınızla uyumlu olan bu adaptör, teknoloji severlerin vazgeçilmezi olacak.

Burada.

 

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8. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player, Siyah

8. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player, Siyah

Xiaomi Mi TV Stick, sıradan televizyonları akıllı hale getirmenin en kolay yolu. 1080p çözünürlüğü ve Android TV işletim sistemi ile favori dizilerinizi ve filmlerinizi keyifle izleyebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla taşınabilir ve her yerde eğlenceyi yanınızda taşır.

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9. Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

9. Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

Apple AirPods Pro, müzik dinleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. Aktif gürültü engelleme ve üstün ses kalitesi ile her notayı hissedersiniz. MagSafe şarj kutusu ile hızlı ve kolay şarj imkanı sunar, kablosuz özgürlüğün tadını çıkarırsınız.

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10. Xiaomi Akıllı Kamera C200, 1080p WiFi Kamera

10. Xiaomi Akıllı Kamera C200, 1080p WiFi Kamera

Xiaomi Akıllı Kamera C200, ev güvenliğinde yeni bir çağ açar. 1080p görüntü kalitesi, gece görüşü ve 360° dönen başlığı ile her anı net bir şekilde yakalar. Bebek monitörü, evcil hayvan kamerası veya iç mekan güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz.

Burada bulabilirsiniz.

 

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11. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör, Siyah

11. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör, Siyah

Anker SoundCore 2, müzik keyfinizi her yere taşıyacak. Güçlü basları ve uzun pil ömrü ile partilerin ve pikniklerin vazgeçilmezi olmaya aday. Suya dayanıklı yapısıyla havuz başında da müziğin tadını çıkarmanızı sağlar.

Burada bulabilirsiniz.

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