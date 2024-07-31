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ŞOK'a Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 3 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 3 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
31.07.2024 - 13:19

ŞOK 3 - 10 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 10 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sky Katlanır Koltuk 349 TL

Sky Katlanır Koltuk 349 TL

  • Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL,

  • Maya Rattan Desen Koltuk 449 TL,

  • Plastik Kollu Sandalye 249 TL,

  • Sky Antrasit Katlanır Masa 349 TL, 

  • Eylül Koltuk 599 TL, 

  • Sunset Koltuk 499 TL, 

  • Kral Rattan Desen Tabure 129 TL,

  • Büyük Tabure 79 TL,

  • Elit Rattan Desen Sehpa 179 TL,

  • Elit Rattan Desen Masa 999 TL,

  • 140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL,

  • Yapay Çiçek Beton Saksı Asorti 99,95 TL,

  • Blok Çiçekler 119 TL, 

  • Sörfçü Kız Seti 99,95 TL, 

  • Tavşan Taçlı Şirin Bebek 99,95 TL, 

  • Büyük Kova Seti 79,95 TL, 

  • Seviml Squishy 99,95 TL, 

  • Taşıyıcılı Mini Araçlar 4'lü Set 119 TL, 

  • Akrobat Arabalar 99,95 TL, 

  • Suv Metal Araçlar 79,95 TL, 

  • Büyük Teker Dino Araba 79,95 TL, 

  • Kova Set 69,95 TL,

  • Su Tabancası 79,95 TL

25 TL üstü alışverişte geçerli;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 85 TL, 

  • 4 litre Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 60 TL, 

  • 170 gram Ülker Rulokat 32 TL, 

  • 50 ml Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcı Diş Macunu 50 TL,

  • 1+1 Sensodyne Günlük Bakım Diş Fırçası 65 TL

Elektronik;

Elektronik;

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