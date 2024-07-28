Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Cilt ve saç bakımına değer verenlerin dikkatine! Haftanın en çok tercih edilen kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Bu ürünler, güzellik ve bakım dünyasında adından sıkça söz ettiren, kullanıcıları tarafından tam not alan seçenekler arasında yer alıyor. Kendinize özen göstermeyi seven biriyseniz, bu ürünler tam da sizin için. İşte, haftanın en çok satan ve tercih edilen kozmetik ürünleri...
Bu içerik 28.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. KikoMilano Smart Radiance Cream
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2. Flormar Makyaj Fırça Seti
3. Bioderma Atoderm Cream Ultra
4. Bargello Kadın Kadın Parfüm 122 Oriental 50 ml Edp
5. Eda Taşpınar Yoğun Bronzlaştırıcı Yağ
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6. Calliel Cilt Beyazlatıcı Krem
7. Rexona Kadın Roll On Deodorant Blue Poppy & Apple 1 Paket (1 x 50 ml)
8. Le Petit Marseillais Duş Jeli Akdeniz Çileği (650 ml)
9. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara
10. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi
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11. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı
12. Rexona Men Xtra Cool Deodorant: 72 Saat Tazelik ve Özgürlük
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