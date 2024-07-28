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Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 10:24

Cilt ve saç bakımına değer verenlerin dikkatine! Haftanın en çok tercih edilen kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Bu ürünler, güzellik ve bakım dünyasında adından sıkça söz ettiren, kullanıcıları tarafından tam not alan seçenekler arasında yer alıyor. Kendinize özen göstermeyi seven biriyseniz, bu ürünler tam da sizin için. İşte, haftanın en çok satan ve tercih edilen kozmetik ürünleri...

Bu içerik 28.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. KikoMilano Smart Radiance Cream

1. KikoMilano Smart Radiance Cream

Cildinize ışıltı katmak ve daha genç bir görünüm elde etmek istiyorsanız, bu krem tam size göre. Hyaluronik asit sayesinde cildi derinlemesine nemlendirir ve dolgunlaştırır. Cildi aydınlatan ve eşitleyen formülü sayesinde daha canlı ve sağlıklı bir görünüm elde edersiniz.

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2. Flormar Makyaj Fırça Seti

2. Flormar Makyaj Fırça Seti

Bu set, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli makyaj tutkunları için ideal. Yumuşak kılları sayesinde ciltte çizgi bırakmadan kusursuz bir uygulama sağlar. Farklı boyut ve şekillerdeki fırçaları sayesinde her türlü makyaj işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz.

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Hepsiburada

3. Bioderma Atoderm Cream Ultra

3. Bioderma Atoderm Cream Ultra

Hassas ciltlerin en büyük yardımcısı! Cildi derinlemesine besleyen ve nemlendiren bu krem, uzun süreli konfor sağlıyor. İçeriğindeki özel formül sayesinde cildi yatıştırır ve dış etkenlere karşı korur. Özellikle kış aylarında veya cilt bariyeriniz zayıflamışsa mutlaka denemenizi öneririm.

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Hepsiburada

4. Bargello Kadın Kadın Parfüm 122 Oriental 50 ml Edp

4. Bargello Kadın Kadın Parfüm 122 Oriental 50 ml Edp

Oriental notaların büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapmak isteyenlerdenseniz, bu parfüm tam size göre. Zengin ve kalıcı kokusu ile unutulmaz bir iz bırakıyor. Bergamot, yasemin ve vanilya gibi sıcak ve baharatlı notaların uyumuyla oluşturulan bu parfüm, romantik akşamlar ve özel günler için mükemmel bir tercih.

Burada

Hepsiburada

5. Eda Taşpınar Yoğun Bronzlaştırıcı Yağ

5. Eda Taşpınar Yoğun Bronzlaştırıcı Yağ

Yaz aylarında bronz ve ışıltılı bir tene sahip olmak isteyenlerdenseniz, bu yağ tam size göre. Cilde doğal bir bronzluk ve ışıltı veren bu yağ, aynı zamanda cildi besler ve korur. İçeriğindeki vitaminler sayesinde cildiniz daha sağlıklı ve canlı görünecektir.

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6. Calliel Cilt Beyazlatıcı Krem

6. Calliel Cilt Beyazlatıcı Krem

Cilt lekelerinden şikayetçiyseniz, bu krem size yardımcı olabilir. Kolajen, niacinamide ve kojic asit gibi aktif içerikler sayesinde cilt tonunu eşitler ve lekelerin görünümünü azaltır. Düzenli kullanımda daha aydınlık ve eşit tonlu bir cilde sahip olabilirsiniz.

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7. Rexona Kadın Roll On Deodorant Blue Poppy & Apple 1 Paket (1 x 50 ml)

7. Rexona Kadın Roll On Deodorant Blue Poppy & Apple 1 Paket (1 x 50 ml)

Gün boyu taze kalmak isteyen kadınlar için ideal bir seçenek olan Rexona Kadın Roll On Deodorant, blue poppy ve elma notalarıyla ferahlatıcı bir kokuya sahip. Terlemeyi önler ve kötü kokuları engeller. Böylece gün boyu kendinizi güvende hissedersiniz.

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8. Le Petit Marseillais Duş Jeli Akdeniz Çileği (650 ml)

8. Le Petit Marseillais Duş Jeli Akdeniz Çileği (650 ml)

Duş keyfinizi artıracak Le Petit Marseillais Duş Jeli, Akdeniz çileğinin ferahlatıcı kokusu ile güne zinde başlamanızı sağlar. Cildinizi nazikçe temizler ve nemlendirir. İçeriğindeki doğal özler sayesinde cildiniz daha yumuşak ve pürüzsüz olur.

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9. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

9. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Uzun ve hacimli kirpiklere sahip olmak isteyenler için ideal bir seçenek olan Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara, kirpiklerinizi uzatır, hacimlendirir ve kıvrımlarını belirginleştirir. Özel fırçası sayesinde kirpiklerinize kolayca uygulayabilirsiniz.

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10. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi

10. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi

Kıvırcık ve dalgalı saçlara özel olarak formüle edilen URBAN Care Twisted Curls, saçlarınızı nemlendirir, besler ve şekil verir. İçeriğindeki hibiskus ve shea yağı sayesinde saçlarınız daha yumuşak, parlak ve canlı görünür. Bu ürün, saçlarınızın doğal buklelerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

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11. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

11. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Kepek sorunuyla mücadele edenler için ideal bir çözüm sunan Vichy Dercos Anti-Dandruff Şampuanı, normal ve yağlı saç tiplerine özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki özel formül sayesinde kepek oluşumunu engeller, kaşıntıyı azaltır ve saç derisini yatıştırır. Saçlarınızı daha sağlıklı ve parlak gösterir.

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12. Rexona Men Xtra Cool Deodorant: 72 Saat Tazelik ve Özgürlük

12. Rexona Men Xtra Cool Deodorant: 72 Saat Tazelik ve Özgürlük

Hareket halinde olan her erkeğin vazgeçilmezi!

Rexona Men Xtra Cool Deodorant, 72 saate kadar süren üstün koruması ve ferahlatıcı kokusu ile aktif yaşam tarzına sahip erkeklerin en büyük destekçisi.

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