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BİM'de Satışa Sunulan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket BİM'de Satışa Sunulan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 10:45

2 Ağustos 2024 tarihinde BİM'de satışa sunulan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel kataloğunda satışa çıkan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

2 Ağustos tarihindeki indirimleri ve aktüel kataloğu sizinle aşağıda paylaşmıştık. 👇🏻

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BİM fırsatları arasında yer alan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

BİM fırsatları arasında yer alan Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Bim’e gelen Bluetti EB3A taşınabilir güç istasyonu, 600W güç çıkışı, 268Wh kapasite ve LiFePO4 pil teknolojisi ile kampçılar ve doğa severler için ideal bir seçenek sunuyor. Güneş enerjisi ile şarj edilebilme, kablosuz şarj matı ve BLUETTI APP ile uzaktan izleme gibi özellikler ile enerji ihtiyacınızı her an karşılayın.

Yüksek Kapasiteli Güç Depolama

Yüksek Kapasiteli Güç Depolama

Bluetti EB3A, 268Wh (72,000mAh) kapasitesi ile yüksek enerji depolama kapasitesine sahiptir. Bu güçlü batarya, kamp yaparken, acil durumlarda veya dış mekan etkinliklerinde ihtiyaç duyduğunuz gücü sağlar. Uzun süreli enerji çözümleri için ideal bir seçenektir.

Hızlı Şarj Teknolojisi

Hızlı Şarj Teknolojisi

EB3A, hızlı şarj teknolojisi ile sadece 2-3 saat içinde tamamen şarj olabilir. AC şarj, güneş paneli veya araç şarjı ile çeşitli şarj seçenekleri sunar, böylece her durumda kolayca enerji sağlayabilirsiniz. Güç kesintisi anlarında hızla hazırlıklı olun.

Çeşitli Çıkış Seçenekleri

Çeşitli Çıkış Seçenekleri

Bu taşınabilir güç istasyonu, 2 AC çıkışı, 2 USB-A, 1 USB-C ve 1 DC çıkışı ile geniş bir cihaz uyumluluğu sunar. Elektronik cihazlarınızı, küçük ev aletlerinizi ve mobil cihazlarınızı aynı anda şarj edebilir, farklı ihtiyaçlarınıza cevap verebilirsiniz.

Kompakt ve Hafif Tasarım

Kompakt ve Hafif Tasarım

Bluetti EB3A, hafif ve kompakt tasarımı ile her yere kolayca taşınabilir. 4.6 kg ağırlığı ve ergonomik taşıma kolu sayesinde rahatlıkla taşıyabilir, kamp alanlarından plajlara kadar her yerde enerji sağlayabilirsiniz. Kullanım kolaylığı ve taşınabilirlik ön plandadır.

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Güvenli ve Akıllı Koruma Sistemleri

Güvenli ve Akıllı Koruma Sistemleri

Gelişmiş güvenlik sistemleri ile donatılmış olan EB3A, aşırı ısınma, aşırı yüklenme, kısa devre gibi durumlara karşı koruma sağlar. Akıllı batarya yönetim sistemi (BMS) ile bataryanın ömrünü uzatır ve cihazlarınızı güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

- Kaplama: 768Wh (Watt-saat) pil kapasitesi

- Giriş: 200W AC (alternatif akım), 100W DC (doğru akım), 200W solar

- Çıkış:

- - 2 x AC prizi (220V/50Hz, toplam 600W sürekli güç, 1200W peak)

- - 1 x USB-C (100W)

- - 2 x USB-A (18W)

- - 1 x DC (12V/10A)

- Ekran: LCD ekran, pil durumu, çıkış gücü ve giriş bilgilerini gösterir

- Ağırlık: Yaklaşık 4.6 kg

- Boyutlar: 28.7 x 18 x 22.2 cm

- Şarj Süresi: Yaklaşık 1.5 saat AC şarj, 2.5 saat DC şarj

- Batarya Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)

- Güvenlik Özellikleri: Kısa devre koruma, aşırı şarj koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Aradığınız taşınabilir güç istasyonunun Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu EB3A olduğuna ikna olduysanız, Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

“Bluetti EB3A, kompakt boyutuna rağmen mükemmel bir enerji kapasitesine sahip. Özellikle güçlü bataryası ve hızlı şarj özelliği ile kamp ve acil durumlar için ideal bir seçim.”

“EB3A'nın çeşitli çıkış seçenekleri ve yüksek güç kapasitesi, elektronik cihazlarımı her durumda güvenle kullanabilmemi sağlıyor. Ayrıca, hafif yapısı sayesinde taşınması oldukça kolay.”

“Bu portatif enerji istasyonu, hem şarj süresinin kısalığı hem de güvenlik özellikleri ile gerçekten etkileyici. Uzun yolculuklar ve açık hava etkinlikleri için mükemmel bir yardımcı.”

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