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BİM'e Taşınabilir Güç İstasyonu Geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Taşınabilir Güç İstasyonu Geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.07.2024 - 11:13 Son Güncelleme: 26.07.2024 - 11:25

2 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

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İndirimde yer alan derin donduruculara buradan ulaşabilirsiniz.

Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google TV 9.990 TL

  • HP Victus ,5 Gaming Laptop 25.990 TL

  • Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

  • Bardaklık Telefon Tutacağı 179 TL

  • Autoware Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

  • Autoware Araç Direksiyon Tepsisi 99 TL

  • Autoware Araç İçi Nemlendirici 249 TL

  • Autoware Araç İçi File Organizer 59 TL

  • Autoware Araç İçi File Organizer 89 TL

  • Autoware Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL

  • Autoware Araç İçin Kapı Arası Fitili 69 TL

  • Araç Direksiyon Tepsisi 99 TL

  • Motoware 6 Plastik Kancalı File Ahtapod 149 TL

İndirimli bilgisayar modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

  • Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL

  • Fakir Çeyiz Seti 4'lü 3.990 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL

  • Kumtel Fastfryer 1.590 TL

  • Kumtel Dijital Fastfryer 1.990 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

  • Ruumstore Organizer 329 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Şeffaf Bluetooth Speaker 349 TL

  • Polosmart PSSW09 Smart Step 249 TL

  • Piccolo Mondi Uçan Frizbi Top 199 TL

  • Corby Smart Oyuncak 1.090 TL

Elektrikli ev aletlerinde yer alan indirimler burada.

En çok tercih edilen elektrikli süpürgelere buradan göz atabilirsiniz.

En beğenilen çay makinelerine buradan, Türk kahvesi makinelerine de buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 99 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

  • Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL

  • Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc 69 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL

  • Maşa Seti 3'lü 59 TL

  • Kaşık Seti 4'lü 24,50 TL

  • Buzluk Çeşitleri 24,50 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 15 TL

  • Desenli Metal Tepsi 49,50 TL

  • Toprak Dolma Kapağı 37,50 TL

  • Raf Ünitesi 219 TL

Sofra ve mutfak ürünlerindeki indirimler burada.

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Erkek Hambez Şort 149 TL

Erkek Hambez Şort 149 TL

  • Kadın Hambez Kapri 169 TL

  • Erkek Pijama Takımı 229 TL

  • Kadın Ev Elbisesi 175 TL

  • Kadın Şort Takım 249 TL

  • Erkek Şort 129 TL

  • Kadın Kemer 75 TL

  • Kadın Cüzdan 99 TL

  • İkili Banyo Paspas Seti 199 TL

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 24,50 TL

  • Süzme Bezi 24,50 TL

  • Gıda Saklama Torbası 19,50 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 89 TL

  • Masa Örtüsü 160x160 cm 135 TL

Yükselen Zeka Konuşturmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü 179 TL

Yükselen Zeka Konuşturmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü 179 TL

  • Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL

  • Sert Uçlu Pet Tarağı 149 TL

  • Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu 249 TL

  • Mama Ölçü Kabı 49 TL

  • Olta Kedi Oyuncağı 49 TL

  • Su Geçirmez Araç Koltuk Kılıfı 179 TL

  • Tüy Toplama Eldiveni 59 TL

  • Kedi Boyun Tasması 29,50 TL

  • Köpek Tasması 49 TL

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