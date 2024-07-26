BİM'e Taşınabilir Güç İstasyonu Geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Taşınabilir Güç İstasyonu Geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
2 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL
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Erkek Hambez Şort 149 TL
Yükselen Zeka Konuşturmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü 179 TL
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