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ŞOK'a Projeksiyon Cihazı Geliyor! 24 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Projeksiyon Cihazı Geliyor! 24 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.07.2024 - 16:21

ŞOK 24 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  24 Temmuz 2024 - 30 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Haftanın Fırsatları;

Haftanın Fırsatları;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Kütahya Porselen İnci Yemek Seti 1.299 TL

Kütahya Porselen İnci Yemek Seti 1.299 TL

  • Kütahya Porselen Çukur Tabak 69,95 TL

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL 

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL 

  • Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL 

  • Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL

  • 80'li Tchibo Kahve Filtre Kağıdı 54,95 TL 

  • 250 gram Tchibo Edischo Filtre Kahve 79,90 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimde yer alan kahve makineleri burada.

Pike Yatak Örtüsü 249 TL

Pike Yatak Örtüsü 249 TL

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL 

  • Tek Kanat Sineklik 49,95 TL 

  • Klimalı Yastık 179 TL 

  • Çok Amaçlı Büyük Boy Çanta 149 TL 

  • Çok Amaçlı Küçük Boy Çanta 109 TL 

  • Kadın İp Askılı Dantelli Pijama Takımı 249 TL 

  • Kadın PijamaTakımı 249 TL 

  • Kadın Simli / Metalik Tek Bant Terlik 65 TL 

  • Kadın Terlik 75 TL

  • Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 75 TL 

  • Çocuk Aksesuarlı Sandalet 89,95 TL 

  • Çocuk Çift Toka Terlik 75 TL 

  • Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 99,95 TL 

  • Polaris Kadın Ayakkabı 379 TL 

  • Slazenger Erkek Terlik 175 TL 

  • Balkon Tipi Çamaşır Kurutmalık 249 TL 

  • Home Plus Kurutmalık 319 TL

Mobilya;

Mobilya;

İndirimli mobilya modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Mobilyalar burada.

Elektronik;

Elektronik;

İndirimli projeksiyon modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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