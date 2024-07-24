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ŞOK'a Playstation 5 Geliyor! 27 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Playstation 5 Geliyor! 27 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.07.2024 - 11:23 Son Güncelleme: 24.07.2024 - 11:28

ŞOK 27 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  27 Temmuz 2024 - 30 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL

Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led TV 6.999 TL 

  • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.899 TL

  • Lüks Matara 149 TL 

  • 0,13 litre Elvan Kare Kaktüs Saksı 7,95 TL 

  • 120 ml Elvan Kaktüs Saksı 7,95 TL 

  • Blok Kaktüs 99,95 TL 

  • Büyük Teker Araba 79,95 TL 

  • Yelpaze Köpük 49,95 TL

  • Kitap Çeşitleri 39,95 TL 

  • Mini Araçlar 4'lü Set 79,95 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 36.999 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 36.999 TL

  • TCL 4K Ultra HD 55 140 Ekran Google LED TV 19.999 TL

  • Samsung Premium Plus 12000 BTU Klima 30.999 TL

  • PS5 Slim 1 TB CD'li Oyun Konsolu+ Çift Kol 24.999 TL

  • Petrix Solar Şarj Aydınlatma Güç Ünitesi 13.999 TL

  • Dijitsu 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL

  • Hoover 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 15.599 TL

  • Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.899 TL

  • Karcher SC1 Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

Karcher buharlı temizleyicilere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen klima modelleri burada.

Evier Granit Evye Asos 3.999 TL

Evier Granit Evye Asos 3.999 TL

İndirimli evye modelleri burada.

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