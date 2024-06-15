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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 15.06.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Gucci Bloom Parfüm, Arçelik Duvar Tipi Klima, Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, Mustela Güneş Kremi gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
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Şıklığıyla ve rahatlığıyla sık sık tercih edilen Puma Roma Basic spor ayakkabı, takım elbiselerle bile kombinlenebilecek harika bir model. Üstelik Puma Roma Basic Spor Ayakkabı günün fırsatı kapsamında indirime girdi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Maybelline Firework Maskara, Bioderma Güneş Kremi, MAC Studio Fix Kapatıcı gibi kozmetik ürünleri bu hafta fazlasıyla konuşulanlardan. Görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
13 Haziran 2024 tarihinli A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Marc Jacobs Tote Bag ve iPhone 14 256 GB bu hafta satışa sunuldu. En çok dikkat çeken ürünler arasında Samsung Beyaz Ev Eşyaları, Marka Ayakkabı ve Terlikler, Bahçe Mobilyaları ve WMF Tencere Setleri Vardı.
Dekorasyonunuza hava katacak olan Carrera Design Mobilyalar ve yaz boyunca konforla adım atmanızı sağlayacak Crocs Terlikler, 12 Haziran 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerindendi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
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İndirim severlerin göz atması gereken L'Oreal ürünleri, Bella Maison, ve Paşabahçe ürünleri %70'ye varan indirimdeydi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Sıcak hava dalgaları, son günlerde giderek arttı. Dayanılmaz hale gelmeden önce istediğiniz yerde serinlemenizi sağlayacak el vantilatörlerine göz atmalısınız.
Çok satanlar listesinde yerini her daim koruyan Stanley Klasik Vakumlu Termos, bu hafta indirimdeydi. Kullanıcı yorumları ve özellikleriyle aşağıdaki içerikte tüm detayları bulabilirsiniz.
Güneşin giderek yüzümüze parladığı son günlerde, güneş kremi kullanmayı unutmayın! Kiehls, Licape, Vichy ve L'Oreal gibi markaların en çok sevilen güneş kremlerini aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Her mevsim severek kullanabileceğiniz, kalitesi ve konforuyla sizi çok memnun edecek birbirinden şık Columbia marka ayakkabıları sizler için derledik. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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